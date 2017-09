La provincia interviene para que la nena que sufrió bullying y tomó pastillas vuelva a la escuela

Un angustiante video fue filmado y publicado en Facebook por la mamá de una nena de 9 años que sufrió bullying en una escuela de Santa Fe. Ella subió a las redes sociales la grabación en la que su hija le cuenta cómo un grupo de compañeros la agrede físicamente "por gorda" y confiesa "no quiero vivir más".





Desde la semana pasada la Regional IV de Educación de la provincia intervino en la escuela para investigar la situación que llevó a la pequeña a intentar suicidarse ingiriendo pastillas.

En declaraciones a "Procopio 830" de La Ocho, el titular de Regional IV Juan Cruz Giménez, expresó que tomaron conocimiento el martes pasado, comenzaron una investigación en el casos e hizo público el viernes. "Lo que hacemos es ver si la escuela tuvo una situación de manifestación de esta problemática que no ocurre de un día para el otro, lo que hicimos es revisar actas y realizar reuniones".

Según Giménez, el caso llegó a la Regional IV el mismo día de la internación de la alumna en el hospital Mira y López y, a partir de allí, "la supervisora, el equipo socieducativo y directivos se hicieron presentes en la escuela".

"Hubo reuniones jueves y viernes. El viernes accedimos al video donde se hace alusión a una situación intraescolar donde la alumna atraviesa una situación de desacreditación de su cuerpo. A partir de esa situación estamos viendo si la escuela ha tenido un llamado de atención sobre esta problemática. Es una escuela que tiene más de 700 alumnos en distintos horarios y niveles".

"Como es una situación colectiva y está claro que no se produce de un día para el otro, lo que estamos viendo es si la escuela ha tenido llamados de atención y no dio cuenta su equipo directivo para la intervención que correspondía a la protección a los derechos del niño. Si es así, tomaremos medidas", aclaró.

"La intervención del equipo socioeducativo se ha duplicado. Y está claro que la escuela no podrá resolver sola estos abordajes. Debe hacerse con el centro de salud, la red barrial de Nueva Pompeya, con el equipo interdisciplinario de niñez", agregó.

"No vamos a confrontar, si la escuela no reaccionó a tiempo vamos a hacer lo que tenemos que hacer en la vía disciplinaria", indicó.

"La trayectoria escolar de la alumna es buena a muy buena, con lo cual no ha habido manifestación de angustia o autoestima baja. Es importante hablar con la mamá, porque hasta ahora solo podemos dar cuenta de lo que está testimoniado en las actas de la escuela", expresó.





El video





"En la escuela me dicen gorda. Me ponen la traba (el pie) y cuando me caigo me dicen que hubo un terremoto", comienza el relato la nena de nueve años quien, acompañada por su mamá, cuenta en un video cómo sufre bullying.

"Me tiran manzanas, frutas. Ya no quiero vivir más". "Le conté a los profesores y nos retaron a nosotras. A los varones no les dicen nada", agregó.

En otro fragmento del video, la mamá le pregunta dónde había estado estos días y la nena contestó: "En el hospital porque me quise matar con pastillas".

"Me muero de vergüenza de exponer a mi hija así jamás público nada personal pero yo hoy hubiera llorado mi hija muerta por unos pendejos crueles lo que dice en el video no es ni la mitad de lo que me contó le hice repetir alguna palabras", escribió la mujer.

La mujer asegura que su hija no quiere cambiarse de escuela porque ella quiere a sus compañeros, el problema es con algunos pocos.

"Si la cambio de escuela hay otras nenas de su curso que pasan por lo mismo es injusto porque ella quiere a sus compañeros, son cinco los pibes que se creen vivos", concluyó.