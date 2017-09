La mamá del joven desaparecido en Ecuador dijo que "deberá hacerse cargo de sus actos"

Alejandra Pría, la mamá del joven Facundo Solimo, de quien se habían perdido rastros luego de viajar a Ecuador en abril pasado y quien esta mañana apareció en La Quiaca, indicó hoy que "cuando él quiera tendrá que hablar y contar que pasó" en este tiempo en el que no se tuvieron noticias suyas y destacó que "él se tendrá que hacer cargo y responsable de sus actos".

Facundo Gabriel Solimo tiene 28 años y es de Pueblo Andino. El 15 de abril emprendió un viaje que lo llevó al norte argentino, a Bolivia y Perú, hasta que recayó en Ecuador. Días después, se comunicó con su familia para decirle que quería volver y necesitaba dinero. Se lo giraron. Lo cobró. El 22 de agosto se comunicó por última vez con sus familiares y les anunció que estaba en camino a la terminal de ómnibus de Quito. Fue la última vez que supieron de él.

En declaraciones a La Capital desde Andino, Alejandra comentó que "me enteré de que había aparecido a través de un llamado de Interpol. Después pude hablar con él hace un rato y me dijo que estaba bien y que estaba por pegar la vuelta a Andino".

La mujer dio detalles luego de los diálogos que mantuvo con una mujer de nacionalidad colombiana, a quien identificó como Leslie, y de quien dijo "esa persona habló conmigo y me mandaba fotos donde Facu aparecía de espaldas. Me trataba mal, yo le pedía que me pasara un teléfono y una dirección donde encontrar a mi hijo y ella me decía que no lo iba a hacer. Es raro lo que pasó, si perdió el teléfono o se lo robaron, se hubiera comunicado de otra forma conmigo como lo hacía siempre. No sé qué pasó, por qué esta demoró tanto".

Alejandra contó que el padre de Facundo también habló con la mujer y que le pidió datos y ella se negó. "Pero cuando le dijimos que si no nos facilitaba datos íbamos a hacer la denuncia en Interpol, ella dijo que no sabiámos con quién nos estábamos metiendo. Esto fue la semana pasada".

La mamá de Facundo, acusando un fuerte dolor de cabeza por la tensión vivida, comentó luego que "Facundo hablará cuando a él le parezca y contará qué fue lo que sucedió. El se hará cargo y responsable de sus actos. La vida es causa y consecuencia de los actos de una persona".