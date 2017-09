La mamá de Chiara dijo que el asesino "sigue con la misma frialdad como cuando la mató"

La mamá de Chiara Páez, la adolescente de 14 años que al momento de su asesinato estaba embarazada de dos meses y mantenía en ese momento una relación sentimental con Manuel Mansilla, lamentó que el muchacho, hoy de 19 años, "haya sido juzgado como menor" y comentó que "sigue con la misma frialdad como cuando mató a mi hija".

En declaraciones al programa Trascendental, que se emite por La Ocho, Verónica Camargo señaló que "para mí es un día muy especial, lleno de emociones y sensaciones" y luego recordó que conocía a Manuel Mansilla "porque iba con Chiara a mi casa. El no tenía mucha comunicación con nosotros. Y al día de hoy sigue con esa frialdad".

Camargo continuó diciendo que "el juez me notificó el fallo personalmente. A mi me sigue llamando la atención la frialdad con la que sigue, no tiene arrepentimiento. Es una locura, imagínense que antes de los 40 años va a estar en la calle. Una persona que pudo hacer semejante atrocidad y barbaridad... Junto con su familia, porque nosotros seguimos sostenemos que no lo hizo solo".

Embed



La mamá de Chiara recordó que "él tenía 16 años cuando cometió el crimen, por eso fue juzgado como menor. La condena a cadena son 35 años. Pero yo a mi hija la perdí para siempre y cómo él es juzgado como menor se le descuenta un tercio de la condena, por eso lo máximo que se le puede dar son 23 años. Y el juez le termina dando 21 años y seis meses. Yo estaría más tranquila si le dieran de por vida".