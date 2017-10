Imputaron a una pareja en Vera por reducir a la servidumbre y violar a una muchacha

La Policía de Vera, en el norte de la provincia de Santa Fe, detuvo a una pareja boliviana acusada de reducir a la servidumbre a una muchacha oriunda de Cochabamba, a la que habrían retenido contra su voluntad y además, según la denuncia de la víctima, habría sido violada por el hombre.

El episodio se produjo en la ciudad cabecera del departamento de Vera, y fue descubierto cuando una mujer fue a comprar a una tienda de ropa en San Martín y 9 de Julio, cuando se le acercó una muchacha pidiéndole su ayuda para regresar con su familia en Cochabamba, Bolivia.

El fiscal Martín Gauna Chapero ordenó allanar dos comercios, ambos propiedad de la misma pareja, así como un domicilio particular. Pese a que no dieron con la muchacha, el fiscal no quedó conforme con las explicaciones y regresó a la casa de calle Juan de Garay, donde finalmente encontraron a Rocío Q., de 19 años.

La chica contó que llegó a Vera por intermedio de una agencia de trabajo en La Paz y dijo que la pareja que la contrató (identificados como Erik y Edith A., de 25 y 24 años) nunca le pagó sueldo alguno, le retuvieron el documento de identidad y la obligaban a trabajar en la tienda de 7 a 22, a realizar tareas de limpieza y a oficiar de niñera de los hijos del matrimonio.

Rocío Q. también denunció que el hombre la llevó a un bar, le hizo ingerir alcohol y abusó sexualmente de ella.

La pareja fue imputada el lunes en una audiencia pública, acusada por reducción a la servidumbre, mientras que el hombre también fue formalmente acusado de abuso sexual con acceso carnal.

La víctima quedó a cargo de la Agencia de Investigación sobre Trata de Personas y del área de Violencia de Género de la Policía de Investigaciones (PDI), mientras se analizan los trámites posibles para enviarla de regreso a su casa en Bolivia.