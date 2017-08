Galassi repudió los mensajes homofóbicos y discriminatorios del intendente de San Jorge

El secretario adjunto del Partido Socialista de Santa Fe, y jefe del bloque de diputados provinciales, Rubén Galassi, expresó esta tarde su más enérgico repudio a las declaraciones del intendente de San Jorge, Enrique Marcucci, quien formuló mensajes homofóbicos y discriminatorios a través de la red social Twitter contra dirigentes socialistas, aparentemente en disconformidad con inversiones del gobierno provincial en materia vial.

"Expresamos nuestro rechazo por el tenor de las declaraciones, así como nuestra sorpresa por estas descalificaciones discriminatorias. No salva la situación el hecho que después se haya borrado el mensaje de redes sociales", sostuvo Galassi.

Leer más: El intendente de San Jorge desató un nuevo escándalo por un tuit violento y homofóbico

"Uno lo que se pregunta es si (Marcucci) realmente es consciente de la responsabilidad institucional que tiene: nos ha faltado el respeto, ha sido ofensivo con los socialistas, y de alguna manera con todos los ciudadanos que esperan que quienes tienen una responsabilidad institucional den el ejemplo", agregó el legislador.

"Consideramos estos dichos como una ofensa inaceptable. Podemos discutir sobre qué obras hacer y cuáles no hacer, pero no podemos aceptar los términos en los que se dirigió el intendente", subrayó el ex ministro de Gobierno y Reforma del Estado. "Es importante seguir trabajando por la comunidad, es lo que hemos hecho siempre", finalizó Galassi.