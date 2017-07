Fuerte polémica entre el intendente de Rufino y el fiscal que lo investiga

El polémico intendente de Rufino, el macrista Natalio Lattanzi, cargó duramente contra el fiscal de esa ciudad, Mauricio Clavero, tras acusarlo de ser un niño caprichoso, rodearse de delincuentes y de perseguirlo a él políticamente por causas que al mandatario lo dañarían políticamente de cara a las elecciones de octubre. Clavero por su parte le envió una carta documento a Lattanzi en donde solicita que se retracte o rectifique los dichos so pena de iniciar acciones legales. Además le dijo al jefe de fiscales, Alejandro Sinopoli, que lo aparte de varias de las causas que tiene el intendente.

Lattanzi se despachó hace unos días contra el fiscal Clavero que tiene causas en contra y denuncias formuladas por él. Por ejemplo una muy dura contra el ex intendente justicialista, Gustavo Dehesa, por malversación de fondos, incumplimiento de deberes y otras cuestiones. "Dehesa tendría que estar preso y la causa está dormida", dijo en un extenso reportaje realizado en FM Universal de Rufino.

"El fiscal no me va a hacer callar. Está rodeado de delincuentes y a mí no me va a hacer callar ni él ni nadie", dijo el intendente que mantiene una disputa de larga data contra Clavero quien fue el fiscal que lo investigó cuando era concejal por el desguace de automóviles que Lattanzi trasladó por decisión propia desde la comisaría de Rufino hasta un depósito judicial. En ese interín se produjeron desguace de muchos de esos vehículos. Lattanzi logró ser absuelto de esa causa pero no así otros allegados. Desde ese momento comenzó la "pica" del mandatario con el joven fiscal.

Las denuncias contra Lattanzi son de todo tipo que incluye desde actos patoteriles, hasta presuntas estafas; según consigna la Justicia. "Tiene denuncias por amenazas realizadas por transportistas durante un paro de camioneros; otra también por amenazas cuando agredió verbalmente y quiso golpear al concejal Dehesa durante una reunión del Consejo de Seguridad. Y otra más relacionada con la licitación en que se presentó como oferente una empresa de la familia del intendente", detallaron.

En el reportaje Lattanzi denunció que lo siguen vehículos constantemente y que se siente un perseguido además de denunciar que Clavero no investiga sus denuncias contra Dehesa del mismo modo que sí investiga las que hay en su contra. Responsabilizó a Clavero de ejercer abuso de autoridad contra su persona.

"Las causas se frenan o salen según uno sea amigo o pariente del fiscal que siempre saca algún tema para las elecciones", dijo el intendente y agregó que "la Justicia no está investigando como lo hace con otras causas. No me voy a callar. No me van a amedrentar ni atropellar, ni perseguir. Vi actitudes del fiscal que me preocupan y temo abuso de autoridad. Lo que me demostró estos días es que es un niño caprichoso y quiere hacer ver su poder con un abuso de poder".

El lunes el fiscal Clavero le envió una carta documento al intendente para que "ratifique o rectifique sus dichos en un plazo de 48 horas. El plazo formal ya espiró y las declaraciones pidiendo disculpas por parte de Lattanzi hasta el momento no llegaron.