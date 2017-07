El procurador de Entre Ríos dijo que hay elementos que "parecen confirmar" los abusos

"Las pruebas son importantes y, sin adelantar valoraciones que van a depender de las pericias de los elementos secuestrados, creo que se confirma la denuncia de la nota que es de una gravedad que nunca he visto, que supera la capacidad de la imaginación", opinó García en declaraciones radiales.





Leer más: Allanaron la casa de un abogado acusado de abusar de dos mil menores





El procurador agregó que los elementos secuestrados, un centenar de cassettes de VHS y fotografías, "parecen confirmar los aportes que surgen de acuerdo a la investigación" y admitió que la Justicia local se enfrenta "ante un hecho y una situación que nunca pensamos".

El funcionario fue entrevistado esta mañana por el periodista Daniel Enz en Radio de la Plaza, autor del artículo donde denunció que a lo largo de 40 años, Rivas, un conocido abogado de Gualeguaychú, había abusado de al menos 2.000 menores a los que invitaba a su casa. García admitió que para "los que hace muchos años que estamos en la Justicia, este panorama es terrible", al tiempo que garantizó protección para quienes quieran aportar datos o formalizar denuncias sobre el caso.

El procurador puntualizó que la figura legal que podría aplicarse al caso de Rivas, si las investigaciones ratifican la denuncia periodística, sería la "promoción a la corrupción y promoción a la prostitución".

En otro tramo de la entrevista, García aseguró que Rivas "se ha aprovechado la vulnerabilidad de los adolescentes o niños, quebrantando la posibilidad de la libertad", y precisó que "no se trata de abusos aislados de una determinada orientación sexual, sino un ataque a la posibilidad de elegir con libertad la sexualidad".

"Precisamente para que puedan ejercer con libertad su condición sexual es indispensable no quebrantar y especialmente cuando son niños o adolescentes y menos aún con dinero o favores", advirtió.

El caso estalló ayer por la mañana, cuando la Revista Análisis publicó una investigación en la que contaba los abusos cometidos por Rivas, un ex candidato a gobernador por la UceDé, desde la década de 1970.

Desde entonces, la página de Facebook del abogado mostró parte del clima que se vive en Gualeguaychú. Con más de 4800 "amigos", Rivas es un activo usuario de la red en la que suele publicar fotos de las obras públicas de la ciudad y también de los chicos del equipo de basquet, aunque mientras su muro se llenaba de insultos, apenas una sola persona salió en su defensa.

Lo último que Rivas publicó fue a las 3 de la mañana del jueves, pocas horas antes de que estallara el escándalo, cuando posteó la historia de un perro que cada día visita la tumba de su amo, muerto en Turquía.

La publicación, que hasta la aparición de la nota no había tenido demasiada repercusión, ayer sirvió para que muchos descargaran su enojo contra el abogado: "Ya lo sabíamos desde siempre, no es noticia, por fin se hará justicia , eso espero, aunque lo aprecio, esto me da asco", escribió Marcelo Jorge Caamaño.

Cristina Marchesan, fue una de las más indignadas: " Por Dios!! Que monstruosidad!!!". También el miércoles, pero a las 11 de la noche, Rivas había publicado un aviso de la "primera batalla de rimas a nivel federal y con reconocimiento internacional", un evento que convoca a jóvenes a batirse en un duelo de improvisación, tal como hacen los raperos norteamericanos.

"No me lo pienso perder. Con semejante nivel", prometió Rivas sobre la fiesta, denominada "A cara de perros" que con DJ's en vivos se realizará el 20 de agosto próximo.

El procurador general de Entre Ríos, Jorge Amilcar García, dijo hoy que los elementos encontrados durante los allanamientos realizados en propiedades del abogado Gustavo Rivas "parecen confirmar" la denuncia periodística sobre los presuntos abusos que habría cometido en la ciudad de Gualeguaychú, y adelantó que se estaría frente a la figura de la "promoción a la corrupción y promoción a la prostitución".