El intendente de Las Rosas dijo que la URIII es "la más corrupta" de la provincia

El intendente de Las Rosas, Javier Meyer, denunció que una persona fue baleada el pasado sábado "a cincuenta metros de la Unidad Regional III", y afirmó que la ciudad "es una suerte de zona liberada" y que la URIII "es la más corrupta y más sinvergüenza de la provincia de Santa Fe".

Meyer contó que el pasado sábado, a las 7.30 de la mañana, un sicario bajó de una moto y disparó contra una persona, la que resultó herida. "No lo mató porque no tuvo puntería", afirmó.

"Le pegaron un tiro a una persona en la plaza, a cincuenta metros de la Unidad Regional III, que es la Unidad Regional más corrupta y más sinvergüenza de la provincia de Santa Fe, y me hago cargo de lo que digo porque estoy harto de que le tomen el pelo a la gente, estoy harto de que policías buenos, chicos con ganas de laburar tengan que estar sometidos a jefes impresentables", afirmó el intendente de Las Rosas al programa radial "Renacer regional".

Aseguró que desde su cargo ya hizo "todo lo humanamente posible" con reclamos y denuncias. "Estoy enojado y asustado, porque podríamos estar en este momento en una pueblada frente a esta comisaría pidiendo al señor (Claudio) Blazer no que se retire, que vaya preso", dijo al referirse al jefe de de la URIII.

"Como intendente de la ciudad no puedo arriesgar la vida de los rosenses, porque esto pasó a 50 metros de la comisaría más corrupta de la provincia", insistió, y manifestó que las "excusas" que escuchó cuando pidió explicaciones "es que lo fueron a detener y la fiscal dijo que no podían proceder de esa manera, que no había una orden".





"Cuando se echan la culpa unos con otros es una locura. Porque, ¿qué pasa? La droga sigue liberada, sigue liberado el robo, es una suerte de zona liberada que nos plantea el ministro Pullaro, porque el ministro tiene conocimiento de esto", manifestó en Radio Dos.

Aclaró además que "hay muy buenos policías con ganas de laburar pero están sometidos por la corrupción, si denuncian la empiezan a pasar mal y temen por su vida también".

También lamentó que haya "que fumarse en una campaña política a rivales que en realidad tienen que explicar a la comunidad dónde metieron los 30 palos que faltaron, la plata del FAE, la plata del agua, son atorrantes, caraduras y sinvergüenzas".