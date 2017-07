El fiscal dijo que "en un plazo de 30 días" estaría el informe sobre las pericias de Monticas

Walter Jurado, el fiscal que lleva adelante la causa por el accidente de dos ómnibus de la empresa Monticas a la altura de Zavalla en febrero pasado -donde se registraron 13 muertos y que derivó en la caducidad de la concesión a la empresa-, indicó que "en un plazo máximo de 30 días estaríamos en condiciones de tener el informe final" sobre las pericias realizadas sobre el neumático que estalló en una de las unidades y que terminó provocando la tragedia.

En declaraciones al programa Procopio 830, que se emite por La Ocho, Jurado admitió que hay demoras en la causa al indicar que "es cierto, no hay imputación hasta el momento. Pero el método de trabajo en la Unidad es agotar toda la investigación. Se hizo la pericia accidentológica y ese informe nos derivó a otras pericias, muchas más especificas, que son sobre el caucho y la composición de los neumáticos. Está determinado que el accidente fue por la explosión de un neumático. Los peritos nos dijeron que hagamos otra pericia, con ingenieros especialistas en caucho. En la provincia encontramos a uno solo, que es una mujer, que está designada en la causa y ayer empezó a trabajar".

Consultado por qué después de más de tres meses de producida la tragedia aún no se había podido determinar si los neumáticos estaban en condiciones o no, el fiscal explicó que "no soy experto en neumáticos. Fue bastante complicado y difícil de encontrarlo al experto. Calculo que para los primeros días después de la feria vamos a tener el informe completo. Las dos causas -la del laboratorio apiolo y la de monoicas- se van a resolver casi en simultáneo después de la feria".

"En realidad puede ser una falla de la composición química del neumático, una falla de fábrica. Esa es una hipótesis. Hasta que la perito no me entregue el informe no lo voy a saber", abundó.

"Nosotros ponemos todo a disposición de los peritos para que se aceleren los informes. Podemos acompañar en lo posible para que los tiempos se acorten. De todos modos, calculo que en un plazo máximo de 30 días estaríamos en condiciones de tener el informe final", destacó Jurado.