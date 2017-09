El estremecedor relato de una mujer brutalmente golpeada por su pareja

La mujer dio detalles del tremendo episodio que vivió en su propia casa: "Estábamos tomando algo con unos amigos, él se encontraba alcoholizado. Intentó insinuarse con una chica del grupo delante mío. En privado, le dije que no era forma de comportarse, que me sentía humillada".









"Cuando se fueron todos, nos fuimos a dormir e intenté hablar con él. No me contestaba hasta que se dio vuelta y me dio un puñete en medio de los ojos. Quedo media desvanecida y, cuando me di cuenta, lo tenía encima mío. Me arrastró para las escaleras y es ahí cuando hice click que si no hacía algo...", precisó.





"Si sos víctima o conocés a alguien que sufra violencia de género llamá al 144 las 24 horas".

