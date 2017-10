Denuncian desmanejos con los fondos públicos en la comuna de Piñero

El senador por el departamento Rosario, Miguel Cappiello, aseguró que "desde hace 24 años la comuna de Piñero está gobernada por el justicialista Walter Carenzo, y desde hace 24 años los miembros de la oposición que integran la minoría en la comisión comunal vienen denunciando serias irregularidades en el proceder del jefe comunal y, entre otras, en el manejo de los fondos públicos".

E indicó que hay registros, desde hace casi una década, de presentaciones hechas por miembros de la comisión comunal ante la Secretaría de Municipios y Comunas y ante el Tribunal de Cuentas de la provincia por "irregularidades en el reintegro de subsidios, en rendiciones de gastos del Fondo de Obras Menores y en los balances".

Por ejemplo, la oposición aseguró ya en 2010 que "en el rubro obras menores —un dinero que maneja la Gobernación—, hay plata disponible, que Carenzo no ha usado. Parece que como no rindió cuentas de distintos subsidios, ahora le paran las obras menores. En 2008 tenía adjudicados 79 mil pesos; en el 2009, 107 mil pesos, y este año 144 mil pesos, pero no los usó".

"El jefe comunal lanza duras críticas al gobierno provincial, aunque al día de hoy sigue presentando demoras en su gestión", dijo ahora Cappiello, y especificó: "Respecto del Fondo de Obras Menores, la Comuna de Piñero viene retrasada en el pedido de los fondos, siendo que la última presentación, se efectuó en mayo de 2016 para pedir los fondos a lo asignado a esa localidad para 2014, los cuales suman 339.344,97 pesos destinados a la construcción de veredas". Y que, además, "los fondos de las asignaciones de los años 2015, 2016 y 2017 aún no se han pedido y totalizan la suma de 2.518.463,68 pesos lo cual representa una pérdida importante en la desvalorización de dichos importes".

Asimismo, en cuanto a la rendición de cuentas pendientes, el socialista aseguró que "la comuna de Piñero aún no presentó la correspondiente al importe de 410.698,11 pesos recibidos en concepto del Fondo de Financiamiento Educativo año 2015", y aclaró que "la no rendición en tiempo y forma de éstos, provoca la suspensión de la transferencia de dichos recursos que posibilita a los municipios y comunas realizar inversiones tales como la provisión de servicio de agua, cloacas, ejecución de obras de red de agua, compensar aportes no dinerarios como ser materiales de construcción, elementos tecnológicos o cualquier elemento requerido por las autoridades de los establecimientos para mejorar la infraestructura escolar, y efectivizar mejoramientos de la infraestructura que redunden en un mejor funcionamiento del sistema educativo".

Por último, el senador afirmó que "también se adeuda lo recibido en concepto de fondo federal solicitado en los últimos tres semestres, totalizando un importe de 573.023,37 pesos", y que dicho fondo "se crea con la finalidad de financiar obras que contribuyan a mejorar la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales y al igual que ocurre con el fondo de financiamiento educativo mencionado anteriormente, la no rendición en tiempo y forma de éste, provoca la suspensión del mismo", concluyó.

El senador Miguel Cappiello.