Denuncian a candidatos del PRO de usar el Pami para hacer campaña

El titular de la Anses del sur santafesino con sede en Venado Tuerto, Darío Jeannot, denunció que el candidato a concejal macrista, Francisco Paris, "está repartiendo bolsones del PAMI en su campaña política. Esto es algo que jamás pensé que iba a suceder en el PRO y que lo emparenta con políticas que nosotros denunciamos siempre". La denuncia podría enmarcarse en una de las tantas que suelen existir entre rivales políticos aunque en éste caso proviene del "mismo palo". De Paris dijo que está inhabilitado moralmente para ser candidato.

Darío Jeannot no es uno más en el PRO, ya que fue elegido vicepresidente 1º a nivel nacional. El venadense secundó al actual presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, quién ocupará la Presidencia del Consejo Nacional del PRO. Incluso fue candidato por el PRO en las últimas Paso y quedó en tercer lugar; detrás de Francisco Paris y la empresaria gastronómica, Patricia Bertrán. Jeannot se negó a integrar la lista y por eso —según dijo— fue separado del cargo de palabra "aunque hasta el momento no me mandaron el telegrama".

Cambiemos en Venado Tuerto obtuvo 8.717 votos, de los cuales 3.092 fueron para el actual concejal, Francisco París; 2.847 para Patricia Bertrán, la candidata que apoyaba el diputado nacional macrista Ricardo Spinozzi, y finalmente 2.778 sufragios para Jeannot, quien todavía se desempeña como director de la Ansés de Venado Tuerto. Lo curioso es que la gran perfomance del PRO venadense no se ajusta a la realidad interna en la que abundan conspiración, entregas y denuncias.

Viejos vicios

"Cuando entré a laburar en el PRO pensé que era para cambiar viejos vicios de la política y hoy veo que son iguales o peores que los partidos tradicionales en muchos aspectos. Utilizar al PAMI para hacer política es francamente un hecho vergonzante", manifestó el funcionario.

Consultado por éste diario sobre qué hubiera sucedido con los demás candidatos en caso de que Jeannot hubiera resultado ganador dijo que "inmediatamente le hubiera pedido la renuncia a Paris (hombre muy cercano a la candidata Elisa Carrió) por estar inhabilitado moralmente para ocupar cualquier cargo. Lo mismo que hace Carrió ahora con su séptima candidata, Joana Picetti, a la que le pidió que no asuma el cargo en caso de ser electa".

Asqueado

Jeannot sostuvo nuevamente que está asqueado del internismo macrista en Venado Tuerto y "de los personajes que no tienen autoridad moral para ser candidatos", y ratificó que "no tengo ganas de seguir en ese espacio y si me tengo que ir de Anses lo haría sin dudarlo, a menos que me pidan disculpas públicamente porque no puede ser que los que hacemos las cosas bien estemos sospechados y los otros sean los referentes morales de la nueva política". Agregó que "Paris usa estamentos oficiales como el PAMI para entregar bolsones y eso es una vergüenza".

Lo cierto es que el titular de Anses, al menos hasta ahora, goza de un amplio consenso en la clase pasiva que se expresa constantemente en las redes sociales. Incluso hasta la candidata a concejal por el partido Nuevo Horizonte, Liliana Rostom, se sorprendió y dijo que "es increíble que quieran sacar a una persona como Darío de la Anses. Se está privilegiando la política por sobre las personas que hacen las cosas bien. Realmente no lo puedo entender".