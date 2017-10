Anita Martelli: "Vamos a seguir mejorando a Funes"

A días de las elecciones a concejales en Funes se realizó el cierre de campaña del PRO en el que participaron los candidatos a diputados nacionales Albor Cantard y Luciano Laspina, los candidatos a ediles, el presidente del PRO en Santa Fe Federico Angelini, los diputados nacionales Anita Martínez y Lucas Incicco, diputados provinciales, autoridades y dirigentes. La candidata de Cambiemos Anita Martelli, llamó a los vecinos a pensar en la ciudad que se merecen y pidió ratificar el rumbo del gobierno, tal como sucedió en las Paso de agosto, donde fue la precandidata más votada.

"No me considero política, sí una vecina más que quiere seguir cambiando Funes; una vecina más que se angustia cuando ve las necesidades de los vecinos en los barrios o cuando llueve y varias calles quedan intransitables. Veo esos problemas, no estoy ajena, pero también soy consciente de que ese es el legado que dejaron las administraciones anteriores y de que nosotros como ediles tenemos que ayudar al Ejecutivo de turno a cambiar esa herencia", afirmó Martelli.

En ese sentido, hizo hincapié en que trabajará "incansablemente" en la búsqueda de consensos en el Concejo, "siempre apostando al diálogo".

Martelli destacó los avances en obras públicas, servicios, salud, educación e inclusión social que ha está llevando adelante la actual administración y expresó: "Sé que falta mucho por hacer, pero puedo dar fe que hoy se está trabajando intensamente y que hay un plan de mejoramiento de calles que se está llevando a cabo y que pronto se notarán los cambios". También recordó que "se está ejecutando la tan esperada obra en la avenida Illia, el Canal Salvat, los dos nuevos jardines; se inauguraron el primer Punto Digital y la Casa del Donante; llegó la tarjeta Sube, finalizó la obra de gas en Cantegril, avanzan las cloacas de zona 5 y se inició el Consejo Económico y Social".

"Ya demostramos que podemos gestionar y gobernar sin repetir los modelos que fracasaron en el pasado," expresó Martelli, y les pidió a los funenses que acompañen con el voto a todos los candidatos de Cambiemos: "Este domingo 22 de octubre tenemos la oportunidad de ratificar el rumbo para tener la ciudad que nos merecemos".