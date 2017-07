Allanaron la casa de un abogado entrerriano acusado de abusar de 2 mil menores

Más de 100 videos y fotografías fueron secuestrados hoy en un allanamiento a un propiedad de un conocido abogado de Entre Ríos acusado de abusar de unos 2 mil menores en Gualeguaychú a lo largo de cuatro décadas, informó la fiscal suplente número 1 Martina Cedrés, quien participó del operativo.

"Secuestramos material que tenemos que ver con la división de Inteligencia Criminal de Paraná, que posee los elementos para analizar soportes DVD y VHS", explicó Cedrés y agregó que durante la tarde allanaron "otra propiedad del acusado", el abogado Gustavo Rivas, quien en declaraciones a la prensa local negó las acusaciones.

La fiscal apuntó que "se desconoce el contenido de los videos, que son más de 100".

"También secuestramos fotografías. En este caso lo que se necesita es el relato de las personas que se sientan víctimas o afectadas por la toma de la muestra fotográfica, no la foto en sí misma", aunque "todavía no se radicó ninguna denuncia formal" contra el acusado, señaló.

La justicia comenzó hoy a investigar de oficio a Rivas, un influyente abogado de Gualeguaychú, por lo que a partir de las 11 y hasta las primeras horas de la tarde se hizo el operativo para encontrar pruebas, en una investigación que comenzó a partir de una nota publicada en una revista.

Abogado, historiador, ciudadano ilustre de Gualeguaychú y ex candidato a gobernador, Rivas dijo hoy a periodistas que la acusación de la revista es "en un 95 por ciento falsa", y argumentó que como está "siempre en contacto con menores" eso "se presta a que alguien arme" una acusación de esa naturaleza.

"Todo el mundo me conoce por cuestiones positivas, me sorprendió la nota y digo que no hay nada cierto. El 5 por ciento de verdad, que le he reconocido, es lo que dicen sobre las propiedades que tengo, la dirección donde vivo y los cargos que he tenido", expuso.

Y agregó: "Sostengo totalmente mi inocencia, y a la comunidad de Gualeguaychú, donde tengo muchos amigos y me han expresado su preocupación, les digo que se queden tranquilos porque yo estoy tranquilo".

El fiscal general de Gualeguaychú, Lisandro Beherán, aseguró que "se dispuso la formación de una causa de oficio y se ordenó como primera medida solicitar al juez de garantías un registro domiciliario de los lugares mencionados en la nota".

Bajo el título "La doble vida del abogado", la revista Análisis Digital publicó una nota del periodista Daniel Enz, quien, luego de un año y medio de investigación, aseguró que el letrado, un ex candidato a gobernador por la Ucedé, organizaba fiestas en su casa en las que abusaba de menores de edad.

"Los cálculos más moderados indican que, por lo menos, corrompió a más de 2 mil adolescentes de entre 15 y 16 años, entre 1970 y más allá del 2010. Les pasaba videos pornográficos, los masturbaba, les practicaba sexo oral y se hacía penetrar o colocar elementos importantes en su ano en encuentros semanales en su casa", sostiene Enz en su artículo.

En los últimos años, Enz fue autor de varias notas de investigación sobre abuso de menores y narcotráfico que dieron lugar a causas judiciales en Entre Ríos.

Apenas conocida la nota, el fiscal Beherán ordenó abrir una investigación y pidió el allanamiento de las propiedades del acusado: "El registro es para dar con el material que se menciona en la nota periodística", sostuvo.

"Por el momento no existe ninguna denuncia de ninguna persona, padres o menores. Esto es todo muy reciente, no he hablado con nadie. Tampoco nadie me dijo que iba a radicar una denuncia", manifestó el fiscal, por lo que no hay orden de detención.

Rivas es también un referente de los carnavales de Gualeguaychú y durante varios años fue presidente de los concursos de carrozas estudiantiles.

De acuerdo con la investigación periodística, los fines de semana el abogado invitaba a los jóvenes a sus casas, ya que además de su domicilio particular -donde vivió con su madre hasta que ella murió- también tenía su oficina y una quinta.

Precisamente, el primer allanamiento comenzó a las 11 en su estudio de la calle Mitre, ubicado a 20 metros de la policía departamental y a dos cuadras de los tribunales de la ciudad.

El periodista aseguró que "la investigación llevó mucho tiempo, porque la gente tiene miedo. Es un tipo de peso, está vinculado con muchos sectores. Hay una conmoción en la ciudad, pero nadie salió a defenderlo. Tengo mensajes del año pasado, los tengo guardados, son mensajes que le envió a varios pibes".