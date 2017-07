Acebal se movilizó reclamando soluciones para la profunda crisis de la industria del calzado

La plaza ubicada frente a la comuna de Acebal fue escenario esta mañana de una movilización de la que participaron empresarios y trabajadores de la industria del calzado, para visibilizar la crisis del sector, quienes denunciaron caída de las ventas por la baja en el consumo y por las importaciones.

Acebal es una localidad del departamento Rosario que tiene alrededor de 6.000 habitantes y se estima que más del 50 por ciento de la población activa trabaja en alrededor de 80 industrias dedicadas a la fabricación de calzados y productos afines.

"Tratamos de no politizar la movida porque cada uno tiene su idea política, pero si no hay una rectificación del rumbo económico, si no hay consumo, no hay trabajo, no hay ventas, no hay nada. El trabajo dignifica".

En declaraciones al programa "Una tarde perfecta", que se emite por La Ocho, el productor de calzados Hugo Saldari contó que "acá hay 35 fábricas de zapatos que le dan trabajo a más de 300 familias. Acebal hace 80 años que produce zapatos y es la primera vez que todos los zapateros estamos unidos porque tenemos la misma problemática: a todos nos han bajado estrepitosamente las ventas. No hay consumo, más allá de que nos afecta la importación y el contrabando. Nuestros vendedores han vendido el 10 o el 15 por ciento de lo que vendimos en temporadas anteriores".

Saldari contó que el incremento de las importaciones "resta mucho a nuestra industria. Hoy en Acebal hay 150 trabajadores registrados, pero hay talleres satélites, costureros a mano, fábrica de cajas, fábricas de cartón, los comisionistas. Hay más de un 50 por ciento del pueblo que depende de esto".

Al consultársele su opinión sobre la política económica del gobierno nacional, Saldari señaló que "tratamos de no politizar la movida porque cada uno tiene su idea política, pero si no hay una rectificación del rumbo económico, si no hay consumo, no hay trabajo, no hay ventas, no hay nada. El trabajo dignifica".

Acerca de cuáles podrían ser las soluciones para paliar la crisis del sector comentó que "el diputado José Núñez, de Cambiemos, nos dijo que habría un subsidio que sería de 5.000 pesos por cada empleado sin trabajo. El lunes nos reuniremos con la Cámara del Calzado y el gremio para ver si el gobierno de Santa Fe nos puede ayudar. Pero necesitamos ventas".

El presidente comunal de Acebal, Daniel Siliano, señaló en tanto que "desde la comuna hemos mandado notas al gobernador Miguel Lifschitz, al ministro de la Producción Luis Contigiani, y al senador departamental Miguel Capiello. El diputado nacional José Núñez se comunicó conmigo, y el legislador Omar Perotti dará en la Cámara de Senadores una exposición explicando exclusivamente el problema de Acebal".