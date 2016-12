La "princesa Leia" sufrió severo infarto en un vuelo de Londres a Los Angeles

La actriz estadounidense Carrie Fisher sufrió ayer un ataque al corazón en un vuelo que la trasladaba de Londres a Los Angeles.

Su hermano, Todd Fisher, le dijo a The Associated Press anoche a última hora que la actriz "ya salió de la emergencia" y ha sido estabilizada en un hospital. Indicó que no podía dar más detalles sobre lo ocurrido porque los médicos todavía no le habían dado mayores precisiones.

Fisher, de 60 años, conocida mundialmente por interpretar a la princesa Leia en la saga de "La guerra de las galaxias", al parecer durante el vuelo, donde inmediatamente se le aplicaron medidas de reanimación. La corresponsal de BBC Mundo en Los Angeles, Beatriz Díez, señaló que la aerolínea United Airlines publicó un comunicado en el que dice que el vuelo 935 de Londres a Los Angeles fue recibido en tierra por personal médico después de que la tripulación informara de que un pasajero (sin decir el nombre) estuviera "inconsciente".

Por su parte, el departamento de bomberos de Los Angeles indicó que sus paramédicos salieron al encuentro del avión y "suministraron apoyo vital avanzado y llevaron a la paciente a un hospital local".

La actriz fue trasladada al centro médico de la Ucla en Los Angeles y su estado es grave, según voceros médicos.

Su hija Billie Lourd llegó poco después al hospital acompañada de su perro bulldog Gary, por el que la actriz tiene gran apego.

"No sé cómo procesar esto pero Carrie Fisher dejó de respirar en el vuelo a casa. Espero que vaya a estar bien", escribió Anna Akana, que viajaba en el mismo avión que la actriz, quien, dijo, estuvo diez minutos sin respirar. Algunos pasajeros del mismo vuelo tuitearon sobre el incidente.

Fisher regresaba de una gira de promoción de su libro "The princess diarist".

En cuanto se conoció la noticia, las redes sociales, en especial Twitter, se inundaron de mensajes de apoyo. La mayoría de los usuarios emplean frases emblemáticas de Star Wars para desear la recuperación de su admirada actriz.

Fisher actuó en la trilogía original de "La guerra de las galaxias" y en la exitosa película del año pasado "Star Wars: despierta la Fuerza". También se la conoce por su papel en otros filmes como The Blues Brothers y "Cuando Harry conoció a Sally". Además, ha escrito cuatro novelas y tres libros de memorias, y estuvo casada con el músico Paul Simon.

Ha actuado en películas, obras de teatro y en programas de televisión y ha escrito varios libros best-sellers.

Fisher ha sido activista de campañas de la salud mental y se ha pronunciado ante el Senado de California sobre el tema.

En su última obra de memorias, Fisher reveló que ella y el actor Harrison Ford, que interpretó a Han Solo, tuvieron un romance durante el rodaje de Star Wars cuando ella tenía 19 años y él 33. Ford estaba casado y tenía dos hijos.

Fisher es hija del cantante Eddie Fisher y la actriz Debbie Reynolds.