Cuando la charla es de fútbol es muy difícil frenar a los entrenadores. Russo ensaya un solo de dos o tres minutos para hablar de la presión alta.

"Otra cuestión es la de las presiones altas. La presión te la marca el lugar de la pelota y no lo discutamos más. Según dónde está la pelota vos podés presionar. Si el rival te la pone en tu campo se acabó la presión alta. En este juego la mayoría de las pautas te la marca la posición de la pelota porque se juega con ella e influye en todo: cómo atacás, cómo defendés y cómo retrocedés. Todo lo demás es discutible, pero sin la pelota no se puede jugar", asegura tajante el ex entrenador de Central antes de seguir con su monólogo de manual.

"Es más importante presionar donde está la pelota que la presión alta y lo discutimos hasta que me muera, porque vos tenés que recuperar la pelota. Los volantes centrales tienen que tener muy claro dónde presionar porque son los que más sufren". A esta altura los movimientos de las manos de Miguel con las palmas bien abiertas demuestran que está metido adentro de la cancha, como viendo el partido. Imaginándolo, que es el primer paso del director técnico antes de darles la charla a sus dirigidos.

"Tienen que saber cómo mueven a sus delanteros para elegir el lugar. Por ejemplo: si el lateral derecho es de irse al ataque yo refuerzo esa zona y te dejo salir por la izquierda. Y por ahí te voy a presionar. Eso lo manejan los del medio, que son mucho más tácticos que los delanteros, los defensores y el arquero. Por eso es clave este tipo de volantes. Manejan los tiempos: cuándo, cómo y dónde. Eso en estos tiempos es algo muy difícil".