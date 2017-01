"La Policía debe prevenir el delito y no cuidar presos, no queremos eso en la provincia"

El ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro , argumentó la decisión de trasladar a la gran mayoría de los presos alojados en comisarías a instituciones del servicio penitenciario al destacar no solamente la diferencia en "la calidad de vida", sino también que la Policía debe estar "en la calle previniendo y trabajando contra el delito" y no debería "estar cuidando los presos, no queremos eso en la provincia de Santa Fe".