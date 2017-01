La perdió por penales

En la final se dio vuelta la historia y Argentino no pudo levantar la Copa Ascenso Federal. Esta vez se dio al revés que en el clásico del viernes que le ganó a Central Córdoba. También todos los penales de la serie de cinco fueron goles, pero en el sexto el que falló fue el salaíto Tedesco y los marplatenses de Banfield se quedaron con la alegría.

En el estadio de Camet Norte el conjunto dirigido por Marcelo Vaquero salió con once titulares distintos a los del clásico, ya que la prioridad era que todo el plantel tuviera participación y además para no exigir a los protagonistas de la jornada inicial, quienes igual realizaron tareas físicas por la mañana. Y en cuanto al partido, arrancó igual que ante Córdoba, con los albos atacando. Esta vez fueron contundentes en la primera llegada, ya que a los 4' Alejandro Olocco marcó la apertura. Pero no la pudo aumentar pese a contar con muchas chances y dominar tácticamente al rival.

En el segundo tiempo los de Vaquero no mantuvieron la presión y los locales llegaron a la igualdad a diez minutos del final con gol de Andrada. En ese momento fue expulsado Julián Mariatti y el salaíto cerró el partido con uno menos.

El empate no se rompió y tuvieron que definir el ganador desde el punto de penal, con puntería de todos (los salaítos que marcaron fueron Rivarola, Pellegrini, Díaz, Olocco y Fabrizio) pero esta vez el arquero que se mantuvo invicto fue el marplatense.

Igual, lo importante para el plantel salaíto fue afrontar esta competencia de igual a igual, la terminó sin ser superado y seguramente le servirá para cuando se reinicie el torneo de Primera D poder pelear por el tan ansiado ascenso.