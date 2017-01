La muerte de un juez en Brasil alimenta las teorías conspirativas

La inesperada muerte de un influyente juez brasileño en una tragedia aérea disparó ayer los temores de que la lucha anticorrupción sufra un revés en el país sudamericano. El juez Teori Zavascki, miembro del Tribunal Supremo, murió el jueves cuando el pequeño avión en que viajaba cayó al mar al sur de Río de Janeiro y las especulaciones y teorías conspirativas sacuden a Brasil desde entonces. El motivo: Zavascki, de 68 años, estaba a cargo en la máxima Corte del país del caso contra la corrupción política bautizado por la Justicia como "Lava Jato" ("Lavadero de coches"), que investiga una trama de sobornos en la petrolera estatal Petrobras.

Hasta ahora no se conocen las causas de la tragedia en que murieron cinco personas cerca de la localidad de Paraty y no hay ninguna prueba de que lo ocurrido no fuera un accidente, pero el país se convirtióo en un hervidero de rumores. Un barquero de Paraty que efectuaba un paseo marítimo con seis pasajeros aseguró que vio que el avión desprendía humo antes de caer. "Vi que el avión bajaba y avisé: va a caer. De pronto soltó humo blanco, parecía una escuadrilla de fumaça (el rastro de humo de las aeronaves de exhibición). Pasó sobre nosotros, fue perdiendo altura, golpeó con el ala derecha en el agua y se estrelló", dijo el marino, Celio de Araújo.

Muchos brasileños se mostraron incrédulos y el propio hijo de Zavascki, el abogado Francisco Prehn, alimentó los temores hablando de amenazas contra su padre. "El se mostraba bastante preocupado por lo que venía", dijo. Quería hacer todo "lo más rápido posible", agregó. Francisco Prehn pidió incluso una investigación sobre la tragedia. "Es necesario investigar a fondo y saber si fue un accidente o no, que la verdad salga a luz sea cual fuera", pidió. "Sería muy malo que el país tenga a un juez del Supremo asesinado", añadió luego.

Los temores se deben a que el juez Zavascki debía homologar pronto jurídicamente las declaraciones obtenidas por la Justicia de empresas acusadas de corrupción en el caso Petrobras. La Fiscalía investiga a empresas por pagar presuntamente sobornos durante años a políticos para obtener licitaciones públicas del gigante petrolero brasileño. Y varios acusados colaboraron con las autoridades a cambio de beneficios en sus propias penas, en virtud de las llamadas "delaciones premiadas".

Una de las compañías que ya declaró es Odebrecht, una de las grandes firmas del país. La constructora está en medio de un escándalo propio por acusaciones de que pagó sobornos no sólo en Brasil, sino en varios países latinoamericanos para obtener gigantescos contratos públicos. El ex presidente de la compañía, Marcelo Odebrecht, está en prisión desde 2015 y se cree que muchos políticos temen a lo que pueda haber contado ya a los investigadores en la que algunos calificaron como "la delación del fin del mundo".

El sucesor de Zavascki debe ser designado en breve por el presidente Michel Temer, que calificó al juez como "un orgullo para todos los brasileños". El propio Temer, sin embargo, fue mencionado por algunos acusados en el caso "Lava Jato". Políticos cercanos al presidente están también bajo sospecha.

Pero el caso anticorrupción no sólo abarca a miembros del conservador Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) de Temer, sino también entre varios otros grupos políticos, al izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), de Inácio Lula da Silva. El ex presidente (2003-2010) está ya formalmente acusado de corrupción y lavado de dinero, y debe responder en breve en varios juicios de "Lava Jato".

La muerte de Zavascki, por eso, dejó a muchos perplejos. "Sin él, no habría habido operación 'Lava Jato'", subrayó el juez de la Fiscalía a cargo de la acusación, Sérgio Moro.

El desastre aéreo puso de relieve la relación de los magistrados con los empresarios. El juez viajaba en el avión del dueño del hotel Emiliano, uno de los más exclusivos del país, que está procesado por ocupar ilegalmente islas en la Bahía de Angra dos Reis. El empresario dueño del avión es Carlos Alberto Filgueras y también murió en la catástrofe.

Las tragedias de dirigentes en momentos claves va llenando el cofre de las teorías de las conspiraciones en Brasil: en 1967 el primer presidente de la dictadura militar, mariscal Alencar Castelo Branco, murió en medio de disputas sobre el rumbo del régimen, al caer la avioneta en la que viajaba; en 1992 cayó el helicóptero en Angra dos Reis de uno de los íconos de la redemocratización de Brasil, Ulysses Guimaraes, el político más importante en la transición de la dictadura a la democracia. Y en 2014, en plena campañal,falleció al caer su avioneta en Santos el candidato presidencial Eduardo Campos.