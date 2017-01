La llave para el desarrollo

Cuanto más tiempo pasan jugando los niños a "juegos libres" (sin tecnología de por medio, por lo menos hasta los tres años) desarrollan mucho más la imaginación y pueden desarrollar el autocontrol. El niño que se acostumbra a la rapidez de video juegos puede perder el interés por cosas que son un poco más lentas (la maestra, un libro o jugar con los amigos). Los niños tienen desarrolladas neuronas que se llaman neuronas espejo e imitan comportamientos si los padres usan desmedidamente la tecnología. Hay estudios que dicen que un niño aprenderá matemáticas mucho antes jugando con unas cuentas, que utilizando computadoras (porque el cerebro está en estrecha comunicación con el reconocimiento táctil). Los estudiantes japoneses no tienen exámenes hasta el cuarto grado de primaria, solo tienen unos test pequeños de vez en cuando. Se cree que en los primeros tres años de escuela, los conocimientos académicos no son lo más importante. Lo que sí importa es la crianza, a los niños se les inculca respetar a los demás y a los animales, ser generosos y compasivos, buscar la verdad, saber auto controlarse y cuidar la naturaleza. En las escuelas japonesas los mismos niños limpian. Esto les enseña a respetar el trabajo, tanto el suyo como de los demás, así como también a ser respetuosos con el medio ambiente. Les enseñan a valorar y respetar su cultura con tradiciones centenarias. El porcentaje de asistencia escolar es del 99,99 por ciento. Finlandia posee un excelente nivel educativo. Hasta quinto no hay calificaciones numéricas. No se busca fomentar la competencia entre alumnos ni las comparaciones. No empiezan el colegio hasta los siete años. El éxito finlandés se basa en tres estructuras: la familia, la escuela y los recursos socioculturales (bibliotecas, ludotecas, cines). Apenas un ocho por ciento de los alumnos finlandeses no terminan sus estudios obligatorios. El sistema social finlandés contribuye con numerosas ayudas oficiales a las familias, que pueden conciliar su trabajo y la atención a sus hijos. Los finlandeses ponen a los niños en manos de los mejores profesionales del país en los primeros años de enseñanza; se sitúan, donde se aprenden los fundamentos de posteriores aprendizajes. Los mejores docentes: deben tener calificación entre 9 y 10 en promedios y se valora: capacidad de comunicación y empatía. El tesoro de la Nación son sus niños y la educación es la llave para el desarrollo de un país.

Silvia Buonamico

En una larga y triste espera

"Hoy es casi imposible imaginarnos la vida cotidiana sin telecomunicaciones", dice textualmente Telecom en el apartado "Nuestros valores" de su sitio web. Es cierto, es muy difícil vivir incomunicado pero no hace falta imaginarlo: bastaría con pedirle a mi madre que nos cuente su experiencia. Ella tiene 80 años, vive sola en Rosario y a principios de abril del año pasado se mudó dentro del mismo edificio, del 7° al 2° piso. En su condición de titular pidió el traslado de la línea telefónica. Esperó los tiempos pautados, sin suerte. El 15 de julio realizó un primer reclamo al que, ante la falta de respuesta le siguió otro 10 días más tarde. En agosto decidió hacer una presentación ante el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), organismo entre cuyas funciones se encuentra "garantizar el acceso de todos los argentinos a los servicios de telefonía fija y móvil". El 26 de septiembre recibió por correo la resolución que intima a Telecom a resolver la instalación de la línea "en un plazo perentorio e improrrogable de 10 días". ¿Hace falta aclarar que no sucedió nada? Telecom sigue ninguneando a su cliente, el ente se da por satisfecho con un palabrerío legal sin ningún correlato en la vida real de la gente que dice defender y mi madre, desgastada durante meses con trámites burocráticos sigue incomunicada, aunque a Telecom le cueste imaginarlo.

María Paula Ongaro

Un jubilado de 81 años, agradecido

Soy Walter, tengo 81 años y percibo la jubilación mínima. Como tantas personas que pertenecemos a la llamada tercera edad, muchas veces nos sentimos excluidos de este sistema injusto por lo que es común leer manifestaciones en la que nos indignamos, nos enojamos y reclamamos por mejorar nuestra situación social. Esta vez es diferente. Escribo para agradecer y para destacar el buen trato que recibimos los compañeros y afiliados a Empleados de Comercio, sindicato al que pertenezco desde hace ya más de 30 años. Los beneficios que otorga esta agrupación son amplios, defendiendo los intereses de sus afiliados. La atención como la predisposición de los compañeros que forjan y trabajan allí es excelente, nos hacen sentir personas importantes y respetadas, y aseguro que eso para un jubilado no es poco, cuando las cosas se hacen con cariño y vocación, se nota.

La esperanza y la desesperanza

Aristóteles sostenía: "La esperanza es el sueño del hombre despierto". Nietzsche proclamaba: "La esperanza es el peor de los males, pues prolonga el sufrimiento del hombre". Entre ambos pensamientos ubicamos hoy nuestras esperanzas personales y las otras, las cuales padecemos socialmente sin solución de continuidad, influenciada y colmada por esperanzadas e insatisfechas promesas políticas y pronósticos inalcanzables. Paulo Freire, brasileño (1921–1997) influyente ideario latinoamericano, autor de "Pedagogía de la Esperanza", nos induce audazmente a la lucha crítica, dándole a la esperanza un papel importante, pero necesaria de una activa participación. Ante lo que el denominaba "la democratización de la vergüenza", desistía intencionalmente en resaltar yerros, y deshonras continuas de políticos y comunicadores. Motivando a la critica participación y agregando "no soy un esperanzado por pura terquedad, sino por imperativo existencial e histórico, lo que no significa atribuir sólo a la esperanza el poder transformar la realidad, diciendo con mi esperanza basta. Mi esperanza es necesaria, pero no es suficiente. Ella sola no gana la lucha, flaquea y titubea. "Hoy más que nunca necesitamos de la esperanza crítica" como el pez necesita del agua incontaminada. Prescindir de la esperanza que se funda no sólo en la verdad, sino en la calidad ética de la lucha, es negarle su soporte fundamental. "No existe la esperanza en la pura y mansa espera, pues de ese modo se vuelve espera vana". Sin una mínima esperanza, imposible empezar el embate, pero si no combatimos, la esperanza como necesidad se desordena, se tuerce convirtiéndose en desesperanza que, irremediablemente, termina en desesperación. Desesperanza y desesperación, resultan luego consecuencias lógicas de la inacción y del inmovilismo"

Norberto Ivaldi









La erosión en las cascadas del Saladillo

El 18 de enero, la tapa de La Capital presenta una foto muy clara del Saladillo y su constante erosión. En la página 3 están las declaraciones del edil villagalvense Carlos Dolce sobre la necesidad de medidas urgentes. Y en el cuerpo de la nota hay un encomillado en primera columna atribuido al subsecretario de Obras Públicas de Rosario: "Se está haciendo un monitoreo permanente para adoptar medidas cuando sea necesario". Los que hemos visto la cascada en nuestra infancia y la vemos ahora tan cerca del puente creemos que "necesario" viene siendo hace rato, e incluso el mismo subsecretario hace alusión a un crédito asignado para intentar una solución que fue frenado en el 2010 por un amparo al que dio lugar la Justicia. Ahora que, además de "necesario" es "urgente", ¿seguirán con las mismas ideas los que plantearon el amparo? ¿Tienen una solución alternativa urgente? ¿Seguirá siendo (para el destino de fondos) más "necesario y urgente" destrozar el microcentro de Rosario para impedir el acceso vehicular? Aparentemente, el gobernador ya tomó una medida pues en la misma página 3 se anuncia que pidió la renuncia al Secretario de Recursos Hídricos. Espero que quien lo reemplace haya visto la foto del diario y que los que vayan en el helicóptero tengan alguna solución al bajarse del mismo.

Enzo Ventura.

DNI 11.468.141





N de la R: El lector recuerda una de las notas del diario sobre el fenómeno, que ocurre hace años. Ya en 2015 se había detectado un corrimiento de unos cien metros de las cascadas del Saladillo, con el peligro que ello supone.

Descontrol de motos y autos en Rosario

Las picadas de motos y autos en Rosario son un descontrol peligroso y molesto para los vecinos de donde se practican. Desde hace años se soportan en la zona norte sobre avenida Eudoro Carrasco, y a pesar de denuncias, expedientes, entrevistas con funcionarios, llamadas a la policía, GUM, etcétera, nadie hace nada al respecto. Ocasionalmente se observa alguna presencia de inspectores municipales de Tránsito quienes, con fines recaudatorios, tratan de aplicar alguna multa. Como vecina que padeció el problema por más de 12 años, dado que decidí mudarme de la zona por poder dormir, le digo a mis conciudadanos de la zona sur adonde parece haber emigrado estos corredores inadaptados, que si corren igual suerte que en la zona norte las van a padecer por largo tiempo sin que medie intervención alguna de las autoridades para garantizar la seguridad y el descanso. Les deseo suerte y aconsejo que se coloquen tapones en los oídos.

María Cristina Grecco

DNI 6.730.357