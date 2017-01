"La La Land" arrasó en los Globos de Oro y Meryl Streep le puso acento político a la ceremonia

"Ciudad de estrellas... ¿estás brillando sólo para mi?". Es la canción que le dedica Ryan Gosling a Los Ángeles en el aclamado musical "La La Land", que arrasó anoche con siete premios en todas las categorías a las que fue nominado.

El tributo de Damien Chazelle a la época de oro de los musicales de Estados Unidos se llevó premios para sus protagonistas, Gosling y Emma Stone, dirección, guión, canción original, banda sonora y mejor comedia-musical. Antes de este domingo, el récord de más Globos de Oro lo compartían dos películas "One Flew Over the Cuckoos Nest" (1975) y "Midnight Express" (1978), que ganaron seis galardones.

"Tomó seis años para realizar este película, todo esto parece tan surrealista, fue un sueño hecho realidad literalmente el primer día de filmación", expresó en una rueda de prensa posterior a la premiación Chazelle, que cerró una autopista de Los Ángeles para grabar la espectacular primera escena. Es un romance en un escenario muy común, el de un Hollywood cruel, que rechaza a una actriz en cientos de audiciones, pero donde al final encuentra el amor en un músico de jazz.

"A cualquier persona creativa que le hayan lanzado una puerta en la cara, metafórica o físicamente, o a los actores que les han cancelado audiciones o esperan por una llamada de vuelta que nunca llega, o cualquiera que siente en darse por vencido pero encuentran fuerzas para seguir adelante, comparto esto con ustedes", dijo Stone al recibir el premio.





stone.jpg Emma Stone se llevó un premio.

"Moonlight", que cuenta la tragedia de un narcotraficante homosexual preso en el clóset de su realidad, fue galardonada como mejor drama, mientras que Casey Affleck ganó como mejor actor por "Manchester by the Sea".

Acento político.

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) homenajeó a la veterana actriz Meryl Streep, que ha sido nominada en 30 oportunidades a este galardón, famoso también por tener mucho champán durante toda la noche.

Pero haciendo un paréntesis a esta fiesta, Streep puso el acento político a la noche, a tan sólo días de que Donald Trump, nada querido por la industria, asuma como presidente de Estados Unidos. "Ustedes y todos nosotros en esta sala pertenecemos, realmente, a los segmentos más vilipendiados de la sociedad estadounidense en este momento. Piénsenlo: Hollywood, extranjeros y la prensa", lanzó Streep bajo aplausos.





globe1.jpg Meryl Streep dio un fuerte discurso en la gala.

"Hollywood está llena de forasteros y extranjeros. Si los corres a todos, no tendrás nada más que ver que fútbol y artes marciales mixtas, que no son arte", siguió. La actriz arremetió contra Trump y sus burlas contra el periodista discapacitado Serge Kovaleski. "Me rompió el corazón cuando lo vi", expresó.

"Necesitamos que la prensa con principios mantenga su poder, para ponerlos en su sitio por cada indignación", lanzó antes de citar a su "querida amiga, la princesa Leia", Carrie Fisher, fallecida por un infarto a finales de diciembre: "Toma tu corazón roto y conviértelo en arte".