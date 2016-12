La juventud del mientras tanto

Una reflexión sobre la juventud en mil palabras. Tal es el desafío que se nos propone en esta columna. Por ello —sincero es reconocer que con cierto agrado— optamos por comenzar prescindiendo.

Prescindiendo, primero, de la mirada externa propia de la curiosidad sociológica, que nos llevaría a preguntarnos si podemos hablar de juventud o hay que hablar de juventud(es), si esa condición está determinada solo por un elemento biológico o se encuentra atravesada también por variables socioeconómicas, culturales, simbólicas, etcétera ¿Se trata esto de despreciar la sociología? No, pero asumimos que tanto por la extensión de esta columna como por los pergaminos que nos sustentan, intentar ese camino se parecería demasiado a una falta de respeto; y fundamentalmente porque nos gana la urgencia política de reflexionar particularmente sobre los jóvenes que habitan las periferias de nuestra ciudad.

Prescindiremos después —ya despojados de la pretensión de "hacer ciencia"— de los discursos sobreideologizados que cristalizan en relatos antagónicos pero igual de prejuiciosos. ¿Se trata, entonces, de renegar de un emplazamiento ideológico determinado? No, pero tenemos la certeza de que el emplazamiento en el que nos sentimos identificados (llamémosle izquierda, progresismo) ha abandonado deliberadamente la urgencia de pensar el mientras tanto, oponiendo al relato estigmatizante y antojadizo de "la juventud como principal enemigo público" el de una juventud idealizada a la cual nadie le avisó del desmoronamiento del Estado de Bienestar, por lo cual la tarea se reduce a traducir en panfletos explicativos las viejas estructuras de derechos que nos arrebataron y que serán incluso superadas en la sociedad socialista venidera. Evidentemente, ambas miradas están cargadas de prejuicios. Lo que resulta más difícil de aceptar es que si la primera es mayoritaria, bien puede ser porque la segunda, por más pulcra y romántica que se nos apetezca, ha perdido toda capacidad de convocar a un diálogo con la sociedad. Y bien se sabe que es más cómodo asumir la conducta marginal de enojarse con una sociedad que no comprende nuestras pretensiones que rever qué hemos hecho de las estructuras de pensamiento y tradiciones con las que llegamos hasta acá.

Quizás, sencillamente, todo se reduzca a intentar pensar la juventud sin encerrarla en temporalidades que no son la suya, o que están más próximas a nuestras nostalgias que a sus intereses. Si sabemos que los pibes y pibas ya no cuentan con la escuela como una instancia inapelable de socialización donde construir sus primeras estructuras de identidad; si tenemos claro que la familia ya no es ni puede ser la institución que fue hace décadas atrás; si nos consta de las dificultades de los pibes para acceder al mercado formal de trabajo; en definitiva, si sabemos no sólo que los viejos engranajes constitutivos de identidad han quedado desfasados de la realidad actual de los pibes, sino también que los márgenes de la violencia han —de algún modo— reemplazado a éstos últimos, ¿qué hacemos, aquí y ahora, con los pibes? Porque lo cierto es que, aquí y ahora, los pibes de los barrios mueren y matan, sobreviven y sufren.





Construir escuela





Así las cosas, entre la respuesta efectista de estigmatizar al mismo sector poblacional al que se segrega con violencia y fanatismo, y la promesa inasible de una sociedad por venir plena de derechos que no necesitará de "chivos expiatorios", existe el mientras tanto. Porque si bien el aquí y ahora puede ser el testimonio descarnado para mantener las cosas como están, también puede ofrecernos las pistas materiales que anticipen en el presente las posibilidades concretas del futuro que deseamos. A eso llamamos prefiguración, y en ella encontramos la clave expansiva de lo que significa hoy ese sueño eterno que es la revolución. De materializar aquel viejo aserto de que "existen otros mundos pero están en éste", y de que no sean islas, sino el sustento material a la hora de pensar las nuevas políticas públicas que confronten con quienes interesadamente criminalizan a quienes a su vez vulneran y violentan. Para salir de esa circularidad, siempre va a ser mejor mostrar que prometer. Hacer que decir.

Poder mostrar, por ejemplo, el éxito de dos instituciones educativas de nuevo tipo (Etica y Bachillerato Popular Tablada) no es jactancia ni autobombo. Por el contrario, se trata de apelar a que nuevas formas de pensar y construir lo común, por caso la gestión social, tienen potencial de erigirse contra la corriente y construir hoy sociedad nueva. Claro que está muy bien que el Estado haga ingentes esfuerzos en convocar a los pibes a "volver a la escuela", pero también existe la experiencia de quienes sin serlo hemos convocado a esos mismos pibes a "construir su escuela", y los resultados —casi no existe la tasa de deserción— han sido maravillosos. Ahí no debe verse el certificado de defunción de nadie, sino la invitación a tender un puente para pensar juntos a qué escuela invitamos a volver, a qué otra invitamos a construir, y si no hay una mixtura posible y necesaria. La realidad de estas experiencias, que podrían parecer contrafácticas, no son idílicas ni están separadas de su entorno: en nuestras escuelas también hay pibes que sufren, que sobreviven como pueden y que no están exentos de la muerte. Pero tienen la posibilidad de contradecir a todos los prejuicios ideológicos haciéndose parte de la construcción de su propio su futuro.

Hay que animarse a construir territorio junto a los pibes (que es mucho más que un barrio, puede ser —es— una forma de la educación). Ni convocarlos a una lucha nostálgica por recuperar lo que alguna vez fue, ni intentar seducirlos a alcanzar un futuro promisorio sin ninguna atadura con el presente. Hemos constatado que no es una paradoja construir (¡vivir!) un pedazo de futuro con dignidad en la ignominia del presente. Y que eso se contagia, crece, se expande...

Mientras tanto, un pibe demorado en la Comisaría 15 consigue un celular para avisar al profe de Villa Moreno que no va a llegar al taller de graffittis.

Más concreto y literal: en el mientras tanto nos va la vida...

Pitu Salinas

Militante y concejal de Ciudad Futura