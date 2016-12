La Justicia ordenó al desarrollador de Tierra de Sueños 2 y 3 realizar obras

La Justicia Civil y Comercial condenó a la empresa desarrolladora inmobiliaria de las urbanizaciones Tierra de Sueños 2 y 3, en Roldán, a cumplir con obras de infraestructura de los barrios a las cuales se había comprometido pero que nunca se realizaron. Tras siete años de espera, los vecinos entablaron una demanda judicial, en reclamo de obras pluviales que eviten que el barrio se inunde, la mejora en los accesos a las urbanizaciones y la ejecución y puesta en funcionamiento de una planta potabilizadora de agua. Además, conminó a la Dirección de Vialidad Nacional y la Municipalidad de Roldán a realizar los trabajos en las áreas públicas que le competen para garantizar la seguridad vial y de iluminación.

Los barrios Tierra de Sueños 2 y 3 se encuentran en el sector sudeste del cruce de la autopista Rosario-Córdoba y la ruta A-012. Los primeros lotes fueron adquiridos en 2009, pero a siete años y con decenas de familias afincadas en el lugar subsiste el incumplimiento de obras vitales.

El juez Civil y Comercial Nº5, Iván Daniel Kvasina, en un expediente caratulado de "acción preventiva-juicio sumarísimo", falló "haciendo lugar a la acción preventiva entablada y, consecuentemente, condenando a la empresa demandada a cumplimentar las obras, prestaciones y gestiones administrativas establecidas en los considerandos". Se trata de las obras pluviales, la mejora en los accesos a las urbanizaciones y la ejecución y puesta en funcionamiento de una planta potabilizadora que abastezca de agua potable a uno de los barrios.

Sobre esta última cuestión el magistrado ordenó que la medida se cumpla dentro de un plazo de 90 días. Si bien el desarrollador en su defensa alegó que había construido una potabilizadora en el barrio Tierra de Sueños 2, que abastecía a ambos sectores, el juez consideró que Tierra de Sueños 3 debía tener la propia, tal como la empresa lo había prometido en los contratos y la publicidad comercial efectuada.

Kvasina también dispuso en su fallo "exhortar a la Dirección Nacional de Vialidad y a la Municipalidad de Roldán para la realización de las obras viales necesarias" reclamadas.

Las demandas

En su demanda, los vecinos aclararon que pedían "solamente aquellas (obras) imprescindibles para prevenir el agravamiento y/o la producción de daños". Reclamaron por "obras pluviales no ejecutadas o ejecutadas defectuosamente en relación al barrio Tierra de Sueños 3, a los fines de evitar las severas inundaciones que ya vienen padeciendo, que ponen en riesgo las viviendas y su seguridad, e impiden el acceso a los barrios"; la "instalación de uno o más pararrayos, cuya falta ha provocado el incendio de una vivienda"; "mejorar los defectuosos accesos a las urbanizaciones, tanto por la autopista como por la A-012, que carecen de suficiente cartelería de acceso, no se encuentran debidamente asfaltados, ni mejorados, ni iluminados, agregando que quienes deben ingresar por la A-012, deben hacerlo desde el carril opuesto al ingreso, y en tal caso no existen condiciones de giro seguro ni advertencias suficientes, así como tampoco lugares para detener la marcha y efectuar el desplazamiento hacia la izquierda".

También pidieron la "ejecución y puesta en funcionamiento, incluyendo tendido de cañerías en calles internas con entrada y conexión externa en cada uno de los lotes hasta la línea de edificación, de una planta potabilizadora que abastezca ambos barrios de agua potable apta para el consumo y con valores controlados". Refirieron que con esta medida se busca "evitar los riesgos ciertos derivados de la ausencia de red de cloacas".

La empresa alegó que "no incurrió en acción ni omisión antijurídica, pues cumplió con el deber de adoptar las precauciones necesarias, con la legislación vigente, y con cada requerimiento realizado por las autoridades".

El juez sostuvo en su fallo que "debe considerarse alcanzados y protegidos por la ley de defensa del consumidor a los compradores de inmuebles nuevos para vivienda, permanente o transitoria, o lotes de terreno adquiridos para tal fin, al igual que los locatarios que contratasen para el mismo objeto no comercial, la construcción o reparación de sus viviendas".

También aseveró que la "pasividad ante la demora en la ejecución de las obras, denotan un actuar que no se condice con su calidad de profesional desarrollador de este tipo de proyectos", y lo consideró incurso en "un proceder negligente al otorgar los lotes para vivienda cuando aún no se encontraban finalizadas las obras pluviales necesarias para que los terrenos no se inunden".

Demasiado tiempo

Kvasina sostuvo que el "obrar antijurídico se evidencia patentemente en el tiempo transcurrido desde que se presentó el proyecto final de las obras en cuestión, entregándose los lotes para vivienda, aproximadamente en el año 2009, es decir, hace más de siete años, hasta el día de la fecha, en que los actores se encuentran padeciendo las inundaciones".

Por otro lado, el juez consideró de "indispensable concurrencia" a Vialidad Nacional para que se materialice la construcción de accesos dinámicos y seguros al complejo urbano. "Tampoco la Municipalidad de Roldán puede considerarse por completo ajena a esta problemática", añadió, atento a lo establecido en la "ley Orgánica de Municipalidades".

bajo agua. Los vecinos no quieren que se repita el anegamiento de calles y propiedades que ocurrió en el pasado.