La historia de la maestra que nunca dejó de dar clases

Ada Molachino es maestra. Comenzó trabajando en el campo, viajando un poco a pie y otro poco en sulky. Hace más de tres décadas se jubiló como vicedirectora, pero nunca dejó su oficio: tiene 84 años y sigue enseñando en su casa con clases particulares.

La habitación es pequeña, hay manuales y diccionarios. Una escuadra y un compás gigantes de madera están colgados en la pared, listos para ser usados cuando se los demande. También, un pizarrón con sus tizas blancas. En el escritorio, un hallazgo: un geoplano que delata mucho uso para aprender conceptos geométricos. Es el espacio propio que fue armando de poco, para sus horas de apoyo escolar, que arrancaron apenas jubilada, cuando hacía los mandados por el barrio, las madres se la cruzaban y le preguntaban si no podía preparar a sus hijos. "Bueno, mándemelo", dijo un día, y las visitas se hicieron infinitas.

Invita a sentarnos frente a una ventana. "Los chicos se ubican así, de espaldas al espejo para no distraerse", describe mientras señala un mueble que perteneció a su madre. Hasta fines de noviembre pasado estuvo preparando a quienes necesitaban una ayuda para terminar bien el año, y ya tiene turnos pedidos para febrero que viene.

Ada llegó a enseñar en su casa hasta veinte alumnos de la primaria y la secundaria, en especial preparar para los ingresos al Superior y el Politécnico. Ahora elige darles clases solo a los de primaria y a muy pocos. Admite que algo cansada está.

Hacer la tarea, resolver problemas de matemática y con la ortografía entran en las demandas cada vez que tocan el timbre de su casa. "Este año me llama la mamá de una nena, a la que le va muy bien en la escuela, pero me dice que su hija «no sabe razonar, no entiende los problemas». Me acordé que Rosita Ziperovich nos enseñó a dar problemas (sin datos numéricos) para que los chicos puedan deducir qué cuenta hacer. Al poco tiempo, la nena mejoró y la madre quedó chocha".

Rosita Ziperovich está siempre presente entre otros de sus buenos recuerdos. Ada conoció a esta gran educadora santafesina, militante de la educación pública, cuando era docente en la Escuela Primaria Nº 54 Manuel Belgrano y Rosita supervisora: "Taurina como yo. Luchadora al máximo. Era brava, muy exigente. Entraba a los salones y pedía las carpetas de los alumnos, siempre llamaba por el nombre. Miraba todo, si se corregía, los temas, cómo andaban ellos. Sabía mucho, la respetábamos".

Matemática y ortografía

El mayor gusto de la ex maestra de la Belgrano está en la matemática, y una de sus preocupaciones es la correcta redacción de los textos. "Cuando se llega a la secundaria no hay trabajo con la corrección, se dejan las palabras así como vienen, con una ‘s' cuando van con ‘c'. Yo tenía una forma de enseñarles a los alumnos con un listado de palabras para aprender, después les tomaba una prueba y las aprendían".

Hace pocos días estuvo en un almuerzo que organizaron ex alumnos para festejar los 60 años de egresados de esta primaria de Jujuy al 1900. "Los chicos siempre se acuerdan, a veces nos invitan a tomar algo a El Cairo. Yo los recuerdo más que nada por el apellido, porque de fisonomía están cambiados", comenta, y repasa en voz alta algunos de esos nombres.

En esos encuentros son inevitables las anécdotas. Una que siempre le recuerdan es la insistencia con la ortografía, también que la llamaban "la Precerutti", como la conocían, por su apellido de casada. "Seguro me gané su confianza, porque han pasado tantos años y siempre me siguen llamando. El otro día uno de ellos me reconoció: «Gracias a usted yo me acuerdo cómo se escriben bien las palabras»".

Ada es Maestra Normal, comenzó enseñando en el campo, en la Escuela 760, de Colonia Las Flores, cerca de Casilda: "Ibamos en ómnibus hasta la ruta, nos bajábamos, hacíamos unas tres cuadras hasta una chacra, donde nos esperaban con un sulky que nos trasladaba unos 5 kilómetros hasta dar clases".

Al principio eran pocos chicos, un director y dos maestras. "Trabajamos muchísimo, hicimos mapotecas, discotecas, un montón de cosas que hacían que los chicos abrieran grandes sus carozos. La cooperadora participaba al máximo, tanto que teníamos hasta micrófono para los actos", se entusiasma contando sobre su inicio en la docencia.

La suya no escapa a la historia común de buena parte del magisterio: "La escuela era tan pobrecita que también luchamos por el edificio propio, junto a la cooperadora". En esa lucha casi se le va la vida en un terrible accidente de tránsito, en el que fallecieron ocho personas, cuando viajaba a Santa Fe por un trámite personal y a ver los planos del edificio nuevo, que al final consiguieron.

Con el tiempo la escuela rural se pobló de alumnos. Mantiene con afecto en su memoria las clases de folclore que les ofreció, bailes que había aprendido en su paso por la Escuela Normal. "Hicimos fiestas donde todos bailaban, hasta los ex alumnos, bajo una carpa gigante, rodeada de flores", rememora como si la fiesta fuera en ese instante.

Al tiempo, cuando se casó y tuvo su única hija, pidió el traslado a Rosario. Llegó a la Escuela Belgrano. Fue maestra y se jubiló con un cargo directivo, de vicedirectora, en el primer año de regreso a la democracia. También rindió con uno de los máximos puntajes el cargo de coordinadora de nivel intermedio, un puesto pedagógico que ya no existe, a pesar de ser indispensable para las escuelas.

El salario nunca alcanzó y jamás fueron cuatro las horas de trabajo. Siempre se puso plata del bolsillo para dar clases y se lleva trabajo a la casa. "Había que hacer los informes de los alumnos, de las maestras, tomar los exámenes finales. Llegué a traerme 2.800 pruebas para corregir en un fin de semana, cuando era vicedirectora. Mi marido me hacía la comida, me cebaba mate o me traía un té para que pudiera seguir corrigiendo los trabajos", repasa sin quejas, más bien con suma satisfacción por haber hecho lo que siempre abrazó.

El afecto y los chicos

Ada tiene una postura corporal envidiable, que se la atribuye a sus 30 años de ejercicios de yoga, pero también en su voz está la huella de las maestras. Siempre padeció muchos problemas en sus cuerdas vocales —una de las enfermedades comunes a la profesión— y para cuidarla se ingenió una fórmula que se hizo cómplice de sus alumnos: "¿Viste que cuando entran al salón, los chicos siempre corren, se llevan todo por delante...? Bueno, yo no podía enojarme ni elevar la voz, me tenía que cuidar mucho, entonces me paraba frente al pizarrón y escribía S2 (la "s" de silencio como una fórmula matemática). Ellos entendían y me hacían caso".

¿Con qué se queda de la escuela, qué es lo más lindo que tiene? La respuesta no tarda: "Con la parte afectiva, con los chicos, eso es muy importante. Tenía un alumno al que le echaban siempre la culpa de todo; si faltaba una cosa o se rompía algo, siempre era él. Venía y me decía: «Señora Ada, yo no fui». Yo conversaba mucho con él, nunca delante de la clase. Con el tiempo se supo que no era el autor de lo que ocurría. Pasaron los años y ese chico, ya grande, me seguía mandando tarjetas por todo lo que había reconocido en él".

Confía que sus mejores herramientas docentes están en ganarse a los chicos para trabajar y aprender de la mejor manera: "Siempre charlando, chamuyándolos, no recuerdo bien qué les habré dicho, pero los convencía".

"Ada te quiero!" Le escribió una nena en el pequeño pizarrón de su casa, mientras ella iba a recibir a otra alumna particular. Muestra algunas cartitas, dibujos con corazones que cada tanto aparecen colgadas junto a la factura de la luz, en algún cuaderno. También una infinidad de fuentes que recibió de regalo cuando era maestra en la escuela pública, que usa y guarda con infinito cariño. "Una vez una alumna, Palermo (de apellido), me regaló una maceta con siete clases de plantas distintas. Algunas todavía las tengo", dice invitando a mirar cómo han crecido en su jardín.

Su casa es acogedora, llena de fotos familiares. Si bien el magisterio está siempre presente, la mayor dedicación ahora está en sus tres nietas y dos nietos. "Los adoro, me desvivo por ellos"; y cuenta lo feliz que se siente porque hoy tendrá su primera Navidad con su pequeño bisnieto Martín.

Convida con un rico mousse de frutilla que preparó la tarde anterior, mientras habla del proyecto que tiene para el año que viene de comenzar un taller literario, por sugerencia de Margarita, una ex compañera de escuela. La charla continúa eterna sobre la educación, la escuela, los chicos...

—¿Volvería a elegir la docencia?

—Sí, ¡siempre!