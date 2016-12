La historia del nene hincha de Central que le hizo un especial pedido a Papá Noel para Navidad

Como regalo de Navidad Ciro no quería un juguete de regalo. Su amor por Central es más fuerte y por eso escribió con su puño y letra una carta que colgó en el arbolito de su casa.

Escrita con los colores azul y amarillo, la carta decía: "Papá Noel. No quiero juguetes. Te los cambio a todos, pero que Pinola vuelva a jugar en Central".





carta.jpg





La historia de Ciro, el nene de 6 años autor de la emotiva carta, fue contada en el sitio oficial del club de Arroyito, rosariocentral.com. Allí Lucas, el papá del nene, dio detalles del curioso pedido de su hijo: "Viajamos a Córdoba con Ciro, con toda ilusión como todos los canallas. Cuando terminó el partido y nos fuimos, me escuchó quejarme de los defensores y nunca me dijo nada, Pasaron unos días y cuando le fuimos a escribir la carta a Papa Noel, él me dijo que no quería ningún juguete pero que vuelva a jugar Pinola para salir campeón".





Emocionado con el pedido de Ciro, el padre le ayudó a escribir la carta: "Yo estoy enfermo por Central desde que tenía la misma edad que Ciro y cuando me comentó lo que quería para Navidad, como padre y como canalla lo miré y le di un abrazo que hasta ahora fue el más grande de todos los abrazos y nos quedamos quietos, entendiendo todo sin hablarnos, fue muy fuerte".





ciro.jpg Lucas y Ciro, hinchas fanáticos del canalla.

Pinola se recupera actualmente de una fractura en la tibia que sufrió en mayo pasado.