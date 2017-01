"La gente pide que no se la subestime como público"

La televisión está en temporada de renovación. Mañana a las 22 se estrena la nueva ficción estrella de Telefe (Canal 5), "ADDA. Amar después de amar", un melodrama con tintes policiales protagonizado por Mariano Martínez, Isabel Macedo, Eleonora Wexler y Federico Amador. La historia, dirigida por Miguel Angel Colom y Pablo Vázquez ("Entre caníbales") relata el fuerte vínculo entre dos parejas que aparece como disparador de un amor prohibido, capaz de dejar al descubierto una pasada y secreta relación entre dos amantes.

Mariano Martínez interpretará a un ex policía devenido en trabajador del negocio de la construcción que está casado con Carolina, una temperamental ama de casa encarnada por Eleonora Wexler. "Es una novela adulta de dos parejas de amigos que se conocieron a través de sus hijos adolescentes. El punto de partida es un accidente que revela que dos de ellos eran amantes. Ahí empieza la historia", anticipó el actor en entrevista con Télam. "Si bien tiene los condimentos para ser un culebrón y una novela de amor, es diferente. Que no sea un melodrama típico y que se cuente en dos tiempos distintos son algunas de las razones por las cuales acepté el papel", resaltó Martínez acerca de los giros innovadores que la nueva ficción propone.

El guión de "ADDA. Amar después de amar" —tira grabada íntegramente con tecnología 4K, de alta calidad cinematográfica— que escribieron Erika Halvorsen, Gonzalo Demaría, Micaela Libson y Esteban Garrido, está contado sobre dos líneas temporales: una de ellas signada por un misterioso accidente en la ruta y la otra, tres años antes.

"Mi personaje es Santiago Alvarado, un policía retirado que maneja una cuadrilla de albañiles. Le va bien en el trabajo, pero gracias a Damián (Federico Amador) crece mucho más", contó Martínez. "Es una persona de pocas palabras, humilde, y está totalmente abocado a su familia. Es sincero, tranquilo y también medio hosco", dijo el actor sobre Santiago, que es amigo de Damián y Raquel (Isabel Macedo), matrimonio acomodado en los negocios pesqueros. "El hecho de que Santiago haya sido policía —recapituló— cobra importancia en su presente, porque cuando su mujer tiene un accidente arranca una pesquisa policial en la que tiene participación, y con la que resurge la faceta investigativa que había dejado atrás", señaló. En la misma línea, continuó: "Es una novela adulta y diferente, y me atrajo mucho por ese lugar. Mi papel es diferente, me tocó hacer de alguien que no recordaba haber hecho hasta el momento. Tener hijos adolescentes también es diferente a tener hijos más chicos. Lo digo porque soy padre de hijos chicos en la vida real y nunca hice de padre en una tira de ficción", agregó.

El mismo día que se estrena "ADDA", Polka también presenta la comedia "Quiero vivir a tu lado" por El Trece. Con respecto a la competencia, Mariano Martínez dijo: "Yo me fijo en la competencia porque es la base de la televisión, pero sinceramente lo que más me importa es que el programa esté bueno, que sea lo que leímos y actuamos, para lo que tanto nos esforzamos. Queremos que la gente lo acepte y después sí, ganar, obvio".

El actor también elogió el nivel de las tiras extranjeras, que representan un desafío para las producciones nacionales. "Hay novelas extranjeras que son muy buenas y eso es una realidad, les va muy bien y están primeras en rating", apuntó. "Esto viene desde hace un par de años, desde «Avenida Brasil». Yo me quedaba en casa encerrado, sin ir a la pileta, para ver la novela, porque no podía creer lo bien escrita que estaba, y me sorprendía ese nivel de guión que tenía la tira, más allá de la producción. El guión es la gran diferencia. Hay películas en las que trabaja Brad Pitt o Robert De Niro, superproducciones que son un aburrimiento de guión, a los cinco minutos te dormís. Pero si el guión está bueno y no hay tanta plata encima, te enganchás en seguida a verlo.

En ese sentido, Martínez enfatizó que "es positivo que haya guionistas buenos y que se le de importancia a eso. Creo que la gente pide que la historia que les cuentes esté buena, que sea atrapante. La gente pide que no se la subestime como público desde el guión, con las repeticiones o con los detalles. Nosotros, en esta historia, tratamos de cuidar cada detalle, porque a veces puede pasar que la idea esté genial pero que haya escenas con alguna falla. Estábamos todos al tanto y enfocados en eso. Después te puede gustar o no el programa, pero nosotros estábamos de acuerdo en que eso era lo importante. En cuanto a la calidad, creo que se remarca el 4K porque como presupuesto es mucho más caro filmar así, es un agregado de producción importante. Pero si la historia no está buena, para mí el 4K no sirve de nada", recalcó.

Jugar y trabajar. Mariano Martínez debutó en televisión en 1995 en la tira "La nena". Según el galán, algunas cosas no han cambiado en las últimas dos décadas. "Tengo ese joven a flor de piel, eso no lo perdí", aseguró. "Me sirve mucho para divertirme con mis hijos sobre todo. Me sé divertir como joven, adolescente o niño, y para mi profesión me sirve porque es jugar. En esta serie jugué un montón y me reí detrás de escena cuando tenía que hacer una escena dramática o de tensión. Es el trabajo en el que mejor la pasé detrás de cámara y mejor me sentí adelante de cámara. Sigue estando aquel Mariano Martínez, siempre lo voy a tener, sólo que ahora soy un hombre de familia, tengo 38 años, muchas responsabilidades y sueños que todavía quiero cumplir y que demandan gran concentración y gran trabajo", afirmó.

El sueño de producir. Entre esos sueños está convertirse en productor. "Compré una obra de teatro mientras hacía «Esperanza mía», una obra inglesa, una historia real que se hizo en Londres que se llama «Dear Lupin»", contó. "Se trata de un padre y un hijo. Acá calculo que se llamará «Querido hijo», porque trata sobre unas cartas que el padre le mandaba al hijo durante 20 años para criarlo a la distancia. La obra tiene mucho humor, mucha emotividad. La iba a estrenar para abril, pero no llegué por un tema de presupuesto, y ahora lo tengo pensado para julio. Por el momento sigue siendo parte del equipo Norma Aleandro para dirigir. Ella está muy entusiasmada, aunque el proyecto se atrasó bastante. Ojalá la pueda estrenar para julio en el Multiteatro, porque Rotemberg le tiene mucha fe a la obra", aseguró.

"Los 70 capítulos ya están totalmente grabados"

El productor de la novela, Tomás Yankelevich, destacó la labor de los actores. "El trabajo de los actores es fantástico. Para ellos fue muy difícil hacer esta ficción porque en Argentina estamos muy acostumbrados a estar cerca del aire y poder ver el guión y el contenido e ir corrigiendo de a poco. En este caso la ficción ya está completamente grabada", dijo sobre los 70 capítulos que integran "ADDA". El guión de "Amar después de amar" está contado sobre dos ejes temporales con tres años de diferencia, y a través de un presente signado por un misterioso accidente en la ruta. "No es fácil contar una historia en donde estás viviendo tres años antes y tres años después con conflictos en el medio muy fuertes, y en la que de una escena para la otra tenés que cambiarte el chip temporal", comentó el productor. "Los actores se teletransportan automáticamente y el sufrimiento no está sólo en la actuación sino también en las caras, y eso se nota", afirmó. Isabel Macedo, por su parte, explicó: "Aprendimos un montón haciendo esta novela, fue un desafío inmenso, muy difícil para todos. Tuvimos que ser muy responsables y estar muy atentos para no meter la pata. Es muy importante el trabajo de los directores. Nos salvaron y nos llevaron porque estábamos perdidísimos. Ellos son los que saben contar este cuento y lo contaron bárbaro", señaló. En los papeles secundarios de la tira se destacan Virginia Lago, Michel Noher, Brenda Gandini y Marita Ballesteros, entre otros.

Una serie web que abre pistas

"ADDA. Amar después de amar" no sólo se podrá ver a través de la señal de aire de Telefe, sino que también se extenderá a las plataformas digitales de la cadena de televisión a través de un blog y de la serie web "La búsqueda de Laura". Esta serie con contenidos originales permitirán dar a conocer al usuario diferentes puntos de vista de la historia principal. "La búsqueda de Laura" tiene como protagonista a Laura (Manuela Pal), la mujer del detective Godoy (Michel Noher, en la foto con Mariano Martínez). Laura está hundida en una profunda depresión, pero de a poco encontrará la salida gracias al caso que su marido tiene a cargo. Laura comenzará una investigación paralela, basándose en su intuición de escritora, a espaldas del detective Godoy y con la ayuda de Kevin (Santiago Pedrero), su vecino hacker. En cada episodio se conocerá una nueva pista que Laura descubrirá dentro de su investigación. El blog, en formato de novela literaria, será el espacio dónde Laura irá relatando la apasionante historia de amor de los amantes de la tira.