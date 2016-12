¿Quién puede quitarle a esta altura a Marcelo Gallardo el título de gran ídolo de River? El Muñeco fue otra vez máximo protagonista de la consecución de un campeonato, siendo determinante no sólo en el armado del equipo sino también acertando en los cambios que le permitieron al millonario dar vuelta el encuentro. Por lo cambiante y lo emotivo, amén de lo poco bien jugado, el DT de River dijo que "esta fue la final más linda del mundo, otra vez respondimos, supimos jugar el partido con un montón de dificultades, nos supimos sobreponer. El partido tuvo de todo y cuando parecía que no había respuestas una vez más volvimos a mostrar lo que los hinchas de River vinieron a ver del equipo"

El conjunto de Núñez venía golpeado, tras perder el superclásico el domingo ante Boca en el Monumental, pero se recuperó a tiempo para dar vuelta un parcial adverso y adueñarse de la Copa Argentina y el pasaje a la Copa Libertadores de América. A ello se refirió el Muñeco, de quien se puso en duda su continuidad: "No me importa nada de lo que hayan dicho. No iba a entrar en la pavada y la desorientación. No es fácil llegar a las finales y mucho menos ganarlas. Los objetivos del año eran la Recopa y la Copa Argentina para entrar a la Libertadores. Cumplimos".