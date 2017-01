La exfiscal Fein volvió a defender su accionar en la causa por la muerte de Nisman

La ex fiscal Viviana Fein afirmó ayer que en la causa por la muerte de Alberto Nisman no hay ningún "elemento que eche por tierra lo que dijo" el técnico informático Diego Lagomarsino.

"No hay otro elemento que eche por tierra lo que dijo" Lagomarsino, señaló Fein sobre la versión de los hechos del técnico informático, a quien pertenece el arma que dio muerte al ex fiscal de la causa Amia.

Acerca de si Lagomarsino le parecía "creíble", la ex fiscal dijo que "no pasa por creíble o no creíble" sino que no hubo en la causa ningún "elemento" que contradijera la declaración del técnico informático.

Fein recordó que en la causa declararon "muchas personas allegadas a Lagomarsino, una jueza incluso, (Silvia) González, personas de una empresa para la cual estuvo trabajando como técnico informático" que dieron referencias del dueño del arma.