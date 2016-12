La droga y la política

Cuando Ramón Machuca fue consultado sobre los supuestos aportes de los narcos a la política esbozó una sonrisa y dijo: "En la causa hay escuchas interceptadas entre Germán Almirón (un suboficial procesado por facilitar la fuga de un sicario de Los Monos) y Aarón Treves (alojado en Coronda por un crimen de noviembre de 2012 y trasladar dos kilos de cocaína en un auto), a quienes vinculan a Los Monos, y dicen que habrían puesto un millón de pesos cada uno para la campaña de un partido político. Incluso nos nombran hasta a nosotros. Pero yo jamás en mi vida puse un peso para una campaña política y no lo haría. Antes de dárselo a un político voy y se lo doy a un pobre, a uno que lava vidrios en los semáforos. Yo sé lo que es pasar hambre. Los políticos no saben de eso. Ellos te prometen algo y no lo cumplen. Llegan arriba y se olvidan de todos, traicionan a todos, se llenan de guita y se hacen millonarios".