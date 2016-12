La dirigencia le abre las puertas a Mateo

Diego Mateo anunció de manera sorpresiva su retiro del fútbol profesional el último domingo en la goleada 6 a 1 ante San Martín de San Juan. Pero más tarde o más temprano podría seguir relacionado a Newell's. Es que desde la dirigencia no quieren apurar los tiempos, pero cuando Pomelo tenga ganas la idea es sumarlo a colaborar en el club. A fines de 2015, Mateo manifestó en diálogo con Ovación que "por ahí se me cruza por la cabeza qué haré el día de mañana porque el final está cerca. Hice el curso de técnico y el fútbol me apasiona. Lo que realmente me gustaría es seguir ligado con el fútbol en el tema de la formación, entrenar a los juveniles e infantiles".

Así es una chance que Mateo trabaje en el Parque.