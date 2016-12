La dirigencia canalla se puso en contacto con Eduardo Domínguez

La búsqueda del nuevo entrenador en Central sigue siendo el tema central en Arroyito. Hay una necesidad de la dirigencia canalla para contratar el nuevo técnico y por eso ya se dieron los primeros pasos al respecto. De hecho, ayer hubo un primer contacto con Eduardo Domínguez, quien es uno de los nombres que está en carpeta entre los posibles candidatos. Se trató de una charla preliminar, pero en la que se tocaron temas cruciales que hacen a una negociación. Esto no quiere decir que el ex DT de Huracán corra con ventaja, ya que las conversaciones pudieron iniciarse porque se trata de alguien que en estos días no tiene club. Los otros nombres son los que comenzaron a dar vueltas desde el mismo momento en que Coudet decidió dar un paso al costado e incluso habría que agregar un par más, que son los que fueron ofrecidos, como los casos de Claudio Borghi y Ariel Holan. Y en el hipotético caso de que haya lugar para alguien del riñón del club, Pablo Vitamina Sánchez, quien ya dirigió al conjunto canalla, está en consideración. Aunque, en esta dirección, no habría que descartar a alguien también identificado con la institución.

En la reunión de los dirigentes del viernes sirvió para definir lo que ya estaba estipulado, que es el perfil de entrenador que se busca. Domínguez reúne las características requeridas. Por eso ya se iniciaron las charlas. Hubo un contacto no sólo con el ex DT del Globo, sino también con su representante. Se le planteó la inquietud por parte de Central y, básicamente, se escuchó la propuesta, idea y proyecto futbolístico que estaría dispuesto a traer a Arroyito. Hasta aquí la única experiencia de Domínguez es en Huracán, equipo en el que asumió como técnico al día siguiente de retirarse como futbolista. Nadie de la dirigencia canalla entregó detalles, pero Ovación constató que hay quienes rescatan la personalidad y el perfil como entrenador y persona. La ventaja que tiene Domínguez de haber sido el primero en entrar en contacto con la dirigencia de Central es que hoy no tiene trabajo. Lo charlado ya está en carpeta, a la espera de las resoluciones que se tomen después de escuchar a los demás candidatos. La decisión se tomará una vez que se hayan agotado las conversaciones con todos aquellos que los dirigentes consideran como opciones potables para sentarse en el banco canalla.

Difícilmente haya novedades en cuanto a nombres. Se sabe que además de Domínguez en la lista figuran Paolo Montero, Sebastián Méndez, Facundo Sava, Diego Cocca. De esos cuatro, Méndez (el viernes dirigió su último partido en Godoy Cruz) y Sava, quien fue uno de los apuntados a mitad de año, cuando Coudet amagó con dar un paso al costado (estuvo pendiente de la chance de River), están también libres. Tal vez por eso hay contactos primero con ellos que con Montero y Cocca, que hoy tienen club. El uruguayo en Colón y el ex DT de Racing en Millonarios de Colombia (Bogotá), equipo en el que estaría muy cómodo. Igual, a más de un dirigente canalla el nombre de Cocca es el que más lo seduce, quizá por su experiencia.

Lo que sí tiene claro la dirigencia canalla es que la elección tiene que ser cuanto antes, sin que ello signifique tomar una decisión apresurada. La idea es que a fin de la semana que viene o a principio de la otra ya esté elegido el sucesor del Chacho. Hay que diagramar el armado del futuro plantel, que involucrará no sólo la llegada de refuerzos, sino también la salida de algunos jugadores que hoy están en el club. Y como era de esperar, en medio de la búsqueda aparecieron otros tantos ofrecimientos. Uno de ellos incluye al Bichi Borghi, quien ya dirigió a Boca y a la selección de Chile, en lo que fueron dos de sus mayores desafíos. Lo mismo ocurrió con Holan, quien también entregó algunos detalles del proyecto futbolístico que estaría dispuesto a entregar.

Por parte de los dirigentes no hubo una oficialización al respecto, pero está la chance de que se intente buscar a alguien que esté identificado con el club. Si eso sucede, Vitamina Sánchez, hoy en Everton de Chile, estaría en carrera.





Contrato

Cristian Bragarnik, representante de Coudet, debe reunirse con los dirigentes canallas para rescindir el contrato del DT, ya que al Chacho le quedaban seis meses más.