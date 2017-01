La deuda frenó el inicio de la pretemporada

Los jugadores de Newell's decidieron ayer no arrancar la pretemporada debido al atraso salarial que arrastran de cuatro meses de sueldo. Los futbolistas rojinegros se juntaron bien temprano en el vestuario del predio de Bella Vista y tomaron la postura de no reanudar los entrenamientos en 2017, producto de la falta de pago que vienen padeciendo en los últimos tiempos. La práctica estaba programada para las 9, pero en la reunión previa que mantuvieron los integrantes del plantel se resolvió implementar la medida de fuerza hasta que se efectivice el pago de al menos parte de la deuda. Esto fue comunicado al presidente Eduardo Bermúdez y al entrenador Diego Osella. Hoy la dirigencia llevará una propuesta concreta de pago y si los futbolistas aceptan el ofrecimiento puede destrabarse el conflicto y arrancar la pretemporada. Será una mañana decisiva para conocer si se levanta el reclamo, entendible desde todo punto de vista porque todo trabajador debe cobrar su salario en tiempo y forma y si no lo hace tiene el derecho constitucional de reclamar. Está claro que la delicada situación económica que atraviesa Newell's es una constante en la mayoría de los clubes del fútbol argentino (ver página 8).

Tanto la dirigencia como el cuerpo técnico rojinegros estaban al tanto de que era probable que los jugadores evidencien su reclamo por el notorio atraso salarial que padecen. Es decir que era latente la posibilidad de que no comenzaran los entrenamientos tras el retorno de las vacaciones. Ayer antes de la práctica la determinación del plantel fue no iniciar los trabajos hasta que hubiera un compromiso fehaciente de pago de parte de los directivos. Y como por la mañana no estuvo la certeza del día de pago se materializó la protesta, en buenos términos y en diálogo constante con la dirigencia y el cuerpo técnico de Diego Osella.

Así el día uno de los trabajos no se llevó a cabo. Hoy la dinámica será idéntica a la de ayer. Los jugadores se juntarán temprano en Bella Vista y escucharán a los directivos. Anoche el presidente leproso le confió a Ovación que les ofrecerán a los futbolistas que mañana (viernes) tendrán acreditado un mes de sueldo. Y que el dinero de otros dos meses adeudados saldrá del pago de la cuota de Fútbol Para Todos, que aún no tiene fecha de depósito de parte del gobierno. Así sólo quedaría un mes de atraso salarial.

En Newell's la comisión directiva es optimista sobre que en breve recibirán la cuota de Fútbol para Todos para achicar considerablemente el atraso que tienen con los sueldos del plantel.

De parte de los jugadores son prudentes y analizarán bien el estado de situación cuando hoy reciban la propuesta de los directivos en Bella Vista. Allí decidirán los pasos a seguir, ya que esperan respuestas concretas porque desde hace muchos años le vienen poniendo el hombro a una situación compleja que atraviesa el club, jamás bajaron los brazos y siempre se entregaron al máximo por la camiseta.

Para el desarrollo normal de la pretemporada será clave que el conflicto se destrabe rápido. El cuerpo técnico tiene programado viajar el domingo a Mar del Plata para realizar la etapa más exigente de los trabajos físicos, de cara a lo que será afrontar la recta final del torneo de 30 fechas, en el que jugadas 14 jornadas los rojinegros acumulan 28 puntos y son escoltas del líder Boca (31).