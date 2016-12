La deuda externa subió a u$s 188.778 millones el tercer trimestre

La deuda externa bruta total ascendió a 188.778 millones de dólares al cierre del tercer trimestre de 2016 y mostró un incremento de 13.500 millones de dólares respecto a igual período del año pasado, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El organismo subrayó que en este trimestre "se han incorporado los flujos de intereses devengados sobre la deuda que no había ingresado en los canjes 2005 y 2010 y que no habían sido incorporados desde el primer trimestre de 2005 hasta el primer trimestre de 2016".

El informe precisó que la deuda del sector público no financiero y Banco Central asciende a 123.003 millones de dólares, 18 por ciento más que en 2015 El pasivo del sector privado no financiero se ubicó en 62.311 millones. En tanto, el sector financiero apuntó 3.464 millones.

El sector público no financiero explica el incremento de la deuda externa bruta, en particular por la emisión de bonos y títulos que trepó a 69.693 millones de dólares.

El 65,2 por ciento de la deuda corresponde al Sector público no financiero y BCRA; 33 por ciento al sector privado no financiero y el 1,8 por ciento restante al financiero. El 56,7 por ciento del endeudamiento del sector público no financiero y BCRA corresponde a títulos públicos; el 28,4 por ciento a préstamos de organismos internacionales; el 7,4 por ciento a atrasos; en tanto acreedores oficiales y préstamos de bancos comerciales participan con el 5,4 por ciento y el 2,1 por ciento respectivamente.

El gobierno y las provincias aumentaron su endeudamiento en títulos públicos en u$s 3.666 millones.

Por su parte, la cuenta corriente durante el tercer trimestre mostró un déficit de 2.970 millones de dólares, contra un rojo de 4.231 millones que se había producido en el tercer trimestre del año pasado.

La diferencia se explica por exportaciones por 15.757 millones de dólares e importaciones por 13.741 millones (expresadas en valores FOB).

El año pasado, el resultado negativo entre importaciones y exportaciones estuvo relacionado con la decisión de los productores de retener la cosecha, en especial la de soja, a la espera de que se liberara el mercado de cambio, tal como ocurrió en diciembre.

A su vez, la cuenta financiera tuvo un saldo favorable de 19.963 millones que representa una baja de 62 por ciento comparando con el mismo período de 2015.

Blanqueo

En tanto, el Banco Central compró u$s 700 millones provenientes de pagos por la adhesión al blanqueo, tras cinco meses sin intervenir. Las reservas finalizaron en u$s 37.945 millones.

El sector público no financiero explica el incremento de la deuda externa por la emisión de u$s 69.693 millones