La despedida en las redes de músicos, actores y políticos

Artistas, autoridades e instituciones expresaron ayer su pesar por el fallecimiento del cantante Horacio Guarany, a los 91 años, en su casa de Luján. El cantante y guitarrista Gonzalo "Yuyo" Masseroni, quien acompañó a Horacio Guarany en los escenarios del país, recordó que Guarany realizó su último show en agosto de 2015 en el teatro Gran Ituzaingó. "Terminó ese show sentado, pero con muchísima dignidad", rememoró entre sollozos "Yuyo", de 30 años, y completó: "Se fue el último gaucho del folclore".

Por su parte, Kike Teruel, de Los Nocheros, recordó en declaraciones a TN el trabajo compartido con Guarany y destacó su energía imparable. "En el escenario te pasaba por arriba. En 1989 compartimos una gira con él como teloneros y fue muy importante todos los momentos que vivimos. Era muy intenso. Su tema «Canción para el adiós» la grabamos y nos trajo muchas alegrías", dijo, y recordó su último encuentro con el artista: "Estaba contando anécdotas como si tuviera 20 años".

En tanto las redes sociales fueron la plataforma que mostrar el amplio arco de admiradores que tenía Guarany. Las siguientes son las principales repercusiones:

* Mario Teruel (Los Nocheros): "Horacio le ponía el cuerpo a la voz. Siempre nos decía cómo encarar una canción al cantarla. Tenía un cajón con canciones. Mi sentido homenaje a Don Horacio".

* César Isella (cantante y compositor): "Se fue un hombre excepcional, que ha dejado un cancionero de los más populares del siglo pasado".

* Valeria Lynch (cantante): "Se fue uno de los referentes más importantes de nuestro folclore. Querido y admirado. QEPD".

* Teresa Parodi (cantante y compositora): "Te saludo desde el canto. Te abrazo desde el recuerdo. Te despido desde el cariño".

* Pablo Avelluto (ministro de Cultura de la Nación): "Adiós al intérprete de amores, esperanzas y luchas. Perseguido por la Triple A y amado por su público, brindemos por él".

* Juan Darthés (actor y cantante): "Horacio Guarany Gracias por tu poesía por tu voz y tu canto. El cantor nunca se va a callar".

* Eugenio "Nito" Artaza: "Se fue Horacio Guarany, pero el cantor no callará jamás, recuerdo cuando lo homenajeamos en el Senado, un grande de nuestra música".

* Natalia Pastorutti (cantante): "Hasta siempre cantor querido! Tu voz vivirá siempre con nosotros!".

* Emmanuel Horvilleur (cantante): "Siempre que me he cruzado con Horacio Guarany me ha deformado... buen viaje maestro".

* José Palazzo (productor de espectáculos): "Buen viaje Don Horacio Guarany, que sea por los caminos del vino y el canto".

* SADAIC: "Si se calla el cantor...nunca calla. Porque la voz de don Guarany se va a seguir oyendo donde haya música, en cada festival de la canción, donde haya una guitarra o alguien que cante".