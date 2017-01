La Corte británica manda el Brexit al Parlamento

La Corte Suprema británica rechazó una apelación del gobierno y dictaminó que el Parlamento tiene que dar luz verde al inicio del divorcio con la Unión Europea, el "Brexit". "La Corte Suprema dicta que el gobierno no puede activar el artículo 50 (del Tratado de la UE) sin una ley del Parlamento autorizándolo", afirmaron los jueces, que rechazaron a su vez que Escocia, Gales y el Ulster puedan vetar, como pretenden, la ruptura con la Unión Europea. No es materia de esas regiones sino del Parlamento y el Ejecutivo británicos, dijo la Corte. Empero, el Parlamento no sería un serio obstáculo para el Brexit: ya lo ha apoyado en manera abrumadora, y el opositor Partido Laborista ha dicho que no bloqueará la votación.

Por una mayoría de ocho contra tres, el máximo órgano judicial británico resolvió que el gobierno de la premier Theresa May no puede usar sus poderes ejecutivos para invocar el artículo 50 del Tratado de Lisboa de la Unión Europea y de ese modo iniciar dos años de negociaciones de divorcio. "El referéndum es de gran significado político, pero la ley del Parlamento que lo estableció no dice qué debería ocurrir como resultado", señaló David Neuberger, presidente del Tribunal Superior. "Por tanto, cualquier cambio en la ley para dar efecto al referéndum debe hacerse sólo de la manera permitida por la Constitución británica, por una ley del Parlamento", declaró el alto magistrado.

Sin embargo, el máximo tribunal rechazó los reclamos de que los parlamentos de Irlanda del Norte, Escocia y Gales deberían dar su aprobación antes de la activación del Brexit. La Corte Suprema dijo que el gobierno puede activar el artículo 50 sin necesidad de recibir luz verde de las cámaras de Gales, Irlanda del Norte y Escocia. El tribunal sostiene que el asunto a debate, la retirada del Reino Unido de la UE, no afecta las competencias transferidas esos tres territorios del Reino Unido. Y les recuerda, en especial a los nacionalistas escoceses, que sólo al gobierno y al Parlamento británicos les competen las relaciones internacionales.

May ha afirmado que pretende activar el artículo 50 antes de fines de marzo, y ayer lo ha reafirmado, pero ahora tendrá que buscar el consentimiento de los legisladores, aunque el opositor Partido Laborista ya ha dicho que no buscará bloquear el "Brexit". Al respecto, el portavoz de May sostuvo que la decisión judicial no cambia el camino del "Brexit". Y remarcó que "es importante recordar que el Parlamento apoyó el referéndum por un margen de seis a uno y además ha expresado ya su apoyo al calendario presentado". Efectivamente, nada hace prever que el Brexit sufra grandes retrasos o que la de ayer sea una derrota para la salida de la UE.

En contraste, los demandantes que habían llevado el caso a los tribunales saludaron el dictamen como "una victoria para la democracia y el Estado de derecho", según uno de los abogados, David Greene. El gobierno dijo que presentará "en unos días" un proyecto de ley para iniciar el divorcio, adelantó en el Parlamento el ministro a cargo del Brexit, David Davis, aclarando que no habrá marcha atrás. El proyecto "será adoptado a tiempo" para lanzar el proceso en marzo, tal como había prometido la primera ministra May, aseguró Davis.También advirtió que el Brexit es irreversible: "no hay vuelta atrás. El punto de no retorno se superó el 23 de junio del año pasado", la fecha del referéndum.

May prometió activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa en marzo como fecha más tardía, dando pie a dos años de negociaciones para acordar los términos del divorcio, y ayer reiteró que los plazos se mantienen. "Los británicos votaron a favor de abandonar la UE, y el gobierno ejecutará este veredicto, activando el artículo 50 como estaba planeado, a fines de marzo. La sentencia de hoy no cambia esto", dijo su portavoz. No se espera que el Parlamento impida la activación del artículo 50 pese a que la mayoría de parlamentarios es proeuropea: ese acto sería visto como una bofetada a la voluntad popular. El líder laborista Jeremy Corbyn prometió que no entorpecerían el inicio de las negociaciones, pero que se reservan la posibilidad de presentar enmiendas.