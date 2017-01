La Corte británica fallará sobre el Brexit

La Corte Suprema británica anunciará el martes próximo su decisión sobre la apelación del gobierno a la obligación de consultar el Parlamento antes de poder lanzar las negociaciones de divorcio con la Unión Europea (UE), anunció ayer. "La decisión (...) será anunciada el martes 24 de enero", indicó la Corte Suprema en un comunicado.

Los once jueces de la instancia analizaron a principios de diciembre el dictamen de la Alta Corte de Inglaterra y Gales que decidió que el gobierno británico no tiene la autoridad para activar el proceso de separación con la UE sin consultar antes al Parlamento. Esta decisión provocó críticas de los defensores del Brexit, que la consideran como una violación a los resultados del referéndum y temen que retrase la voluntad del 52 por ciento de los electores que votó por salir de la UE el 23 de junio del año pasado.

La primera ministra conservadora, Theresa May, prometió activar el artículo 50 que abre el proceso de escisión con la UE para fines de marzo y argumenta que como jefa de gobierno dispone de las prerrogativas necesarias. En caso de que la Corte Suprema falle en contra, el gobierno deberá someter al Parlamento un proyecto de ley muy breve para que autorice la activación del artículo 50. Aunque en su mayoría defendieron la permanencia en la UE, los diputados deberían en principio adoptar ese proyecto de ley para no contrariar a sus electores. Al respecto, el ministro británico para la salida del Reino Unido de la UE, David Davis, dijo ayer que el Brexit seguirá adelante aún si la doble votación refrendatoria en el Parlamento que prometió la primera ministra, Theresa May, bloquea el acuerdo final que se alcance con la UE para su salida del mercado común.

