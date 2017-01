La conducción de la CGT le reclamó al presidente "encaminar la economía"

en alerta. El jefe cegetista hizo un llamamiento a la administración de Cambiemos y sostuvo que hay más desempleo en la Argentina.

Héctor Daer, uno de los jefes de la CGT, reclamó ayer al gobierno de Mauricio Macri "encaminar la economía" y advirtió que "un problema" para la Casa Rosada "es que le hagan creer que las cosas andan bien".

El sindicalista, además, sostuvo que "la situación de los trabajadores no fue la mejor en todo 2016 sino que ha empeorado" ya que, alertó, "hay más desempleo y pobreza".

"El gobierno, lo primero que tiene que hacer es encaminar la economía para reactivarla y poner en marcha el país. Después veremos cuáles son las distorsiones", planteó el dirigente de la sanidad.

Al respecto, Daer sostuvo, además, que "el problema es que los formadores de opinión le hagan creer al gobierno que las cosas andan bien".

El sábado pasado, el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), Daniel Funes de Rioja, aseguró que "se ha conseguido largamente" el acuerdo entre gobierno, empresas y gremios para evitar despidos hasta marzo próximo, aunque admitió "casos puntuales" de ceses.

"El resultado fue propiciar, invitar e incitar a evitar despidos", señaló Funes de Rioja sobre el acuerdo impulsado en noviembre por el gobierno, junto a las empresas y la CGT, en el marco del Diálogo por la Producción y el Trabajo. Y afirmó que "largamente se ha conseguido".

Al respecto, consignó que la actividad industrial está "trabajando a un promedio del 65 por ciento de capacidad instalada, y puede haber repuntado un poquitito entre noviembre y diciembre", por lo que si no se hubiese cumplido ese compromiso, "los resultados serían otros", aunque "esto no obsta a que se den casos puntuales".

Asimismo, planteó que "nadie puede decir que si usted no tiene trabajo, se quedó sin materia prima o mercado, va a mantener formalmente lo que no puede aguantar".

Tras la advertencia que hizo la CGT la semana pasada, Funes de Rioja advirtió que "una cosa es propiciar el mantenimiento del empleo, evitando despidos, y otra es decir que no habrá ningún tipo de despidos por ninguna causa".

"Desde 2011 no creamos empleo en la Argentina en el sector privado", señaló. Y dijo percibir una "temporada mejor en estos meses", aunque aclaró que "hay que ver si son trabajos de temporada o permanentes".

Días atrás, el propio Daer había dicho que es "muy crítica" la situación por los despidos en el sector industrial e hizo hincapié en que el gobierno tiene que "corregir las cosas" porque, caso contrario, "vuelca".

"Lo que uno tiene que hacer cuando se va al pasto es corregir las cosas y volver al asfalto, porque si no corrige, vuelca. Eso es lo que estamos alertando al gobierno", enfatizó.

Si bien admitió que hay problemas "que vienen de arrastre", resaltó que "hay cuestiones que son producto de las medidas que ha tomado" la administración de Cambiemos.

"Necesitamos que el Estado intervenga pero, además, que los empresarios comprendan que no podemos estar pasando por esto. Si no tienen una visión hacia el futuro, estamos realmente complicados", manifestó Daer.

Al apuntar directamente contra la conducción de la UIA, el dirigente alertó que, si siguen "sin tener una mirada de futuro, se hará difícil la viabilidad social del país".

Diferentes

El líder cegetista Héctor Daer aseguró ayer que Mauricio Macri es un presidente activo, lo que hace que no se parezca al ex mandatario Fernando de la Rúa. El sindicalista también reclamó la "unidad del peronismo" y descartó una candidatura de la ex presidenta Cristina Kirchner en las próximas elecciones.