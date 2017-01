La comunidad artística evocó la figura de Horacio Guarany en el último adiós del folclorista

-- Mario Teruel (Los Nocheros): "Horacio le ponía el cuerpo a la voz. Siempre nos decía cómo encarar una canción al cantarla. Tenía un cajón con canciones. Mi sentido homenaje a Don Horacio.

-- César Isella (Cantante y compositor): "Se fue un hombre excepcional, que ha dejado un cancionero de los más populares del siglo pasado".

-- Valeria Lynch (Cantante): "Se fue uno de los referentes más importantes de nuestro folklore. Querido y admirado. QEPD.

-- Teresa Parodi (Cantante y compositora): "Te saludo desde el canto. Te abrazo desde el recuerdo. Te despido desde el cariño".

-- Pablo Avelluto (Ministro de Cultura de la Nación): "Adiós al intérprete de amores, esperanzas y luchas. Perseguido por la Triple A y amado por su público hoy brindemos por él".

-- Juan Darthés (actor): "Horacio Guarany Gracias por tu poesía por tu voz y tu canto El cantor nunca se va a callar".

-- Eugenio "Nito" Artaza: "Se fue Horacio Guarany, pero el cantor no callará jamás, recuerdo cuando lo homenajeamos en el Senado, un grande de nuestra música".

-- Natalia Pastorutti (cantante): "Hasta siempre cantor querido, Horacio Guarany!. Tu voz vivirá siempre con nosotros!".

-- Emmanuel Horvilleur (cantante): "Siempre que me he cruzado con Horacio Guarany me ha deformado... buen viaje maestro".

-- José Palazzo (Productor de espectáculos): "Buen viaje Don Horacio Guaraní que sea por los caminos del vino y el canto".

-- SADAIC: "Si se calla el cantor...nunca se calla. Porque la voz de don Guarany se va a seguir oyendo desde cada lugar donde haya música, desde cada festival de la canción, donde haya una guitarra o alguien que cante".

Artistas, autoridades e instituciones expresaron hoy su pesar por el fallecimiento del cantante Horacio Guarany, a los 91 años, en esta ciudad. Las siguientes son las principales repercusiones expresadas en redes sociales: