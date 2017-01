La colonización del espacio en clave de thriller y una dosis de romance

Un thriller de ciencia ficción con trasfondo romántico une en la pantalla grande a dos de los actores más populares de los últimos años. Jennifer Lawrence, como Aurora, y Chris Pratt, como Jim Preston, encabezan el elenco de "Pasajeros", el filme que se estrena el jueves y que a partir de hoy tendrá su preestreno en Rosario. Dirigida por Morten Tyldum, el mismo responsable de "Cacería implacable" y "El código enigma", la película cuenta con la fotografía del mejicano Rodrigo Prieto y transcurre en una nave durante un largo viaje intergaláctico.

El filme, ambientado en un futuro lejano, tiene lugar en la nave espacial Avalon que viaja de la Tierra a una colonia distante con más de 5.000 pasajeros a bordo, todos ellos como emigrantes de la Tierra hacia aquel mundo desconocido y que hibernan a través de un viaje increíblemente largo. Pero algo sale mal, y Jim Preston es despertado de su cápsula de hibernación 90 años antes de llegar a su destino, y en un viaje que debería haber durado 120 años en total.

Poco después ocurre lo mismo con la cápsula de Aurora. Mientras ambos intentan descubrir que hay detrás de esta falla, comienzan a enamorarse y ya no pueden negar la atracción entre ellos hasta que se ven amenazados por el colapso inminente de la nave y el descubrimiento de la verdad acerca de por qué despertaron.

Pero, ¿cómo se soporta semejante viaje? "La risa funciona mucho, reírse juntos es lo mejor", declaró la actriz en una entrevista con Efe. "Reír, no tomarte las cosas muy en serio y escuchar al otro", agregó Pratt en línea con su compañera de elenco.

Lawrence ganó un Oscar por "El lado luminoso de la vida" y cuenta entre sus próximos proyectos "Red Sparrow", un filme sobre la espía rusa Dominika Egorova y "Zelda", sobre Zelda Fitzgerald, la esposa del escritor Francis Scott Fitzgerald, en tanto que Pratt, quien se lució hace poco en la remake de "Los siete magníficos", prepara los estrenos de las secuelas de "Jurassic World" y "Guardianes de la galaxia".

Aunque una lectura política del filme puede llevar a pensar en referencias entre sus personajes y los inmigrantes de hoy, Lawrence y Pratt fueron prudentes en esa línea. "No hay ningún mensaje político", deslizó la actriz, en tanto que Pratt dijo que "lo bueno del cine es que en estos tiempos de división, ver una película es algo que une, no separa, queremos que al menos mientras esté en el cine, la gente permanezca unida y con el móvil apagado".

Lawrence interpreta a Aurora, una ambiciosa escritora neoyorquina de clase media alta. "Mi personaje quiere ser la primera persona en hacer el viaje de 120 años a otro planeta y volver a escribir", explicó Lawrence sobre Aurora Lane, quien está dispuesta a dejarlo todo atrás para escribir su gran novela y que se enfrenta a la gran lección de su vida: olvidar los planes y vivir el momento.

Sobre las semejanzas entre ella y su personaje, Lawrence reconoce que no practica la idea de vivir el momento. "Yo no lo hago para nada, por eso me gusta Aurora. Estar atrapada es lo mejor que le podía haber pasado, sino seguiría intentando buscar una satisfacción que nunca llega", explicó.

En ese sentido, añadió: "Me identifico en muchas cosas, pero lo más difícil de interpretar a este personaje ha sido transmitir la soledad que ella siente", confesó la actriz sobre este nuevo desafío para su prolífica carrera.

En cuanto a Pratt, interpreta a Jim, un ingeniero mecánico de clase obrera. "Es un mecánico, es el tipo de hombre que arregla las cosas", dijo el actor. "El usa sus manos, y el mundo en el que viven, si algo está roto, no lo arreglás, comprás uno nuevo. Así que él también se volvió un poco obsoleto. Entonces está viajando a un planeta distante, a un mundo nuevo, esperando sentirse útil", explicó. Lo que lo une con su personaje es "el deseo de ser pionero, salir ahí fuera a explorar nuevas fronteras, y también la afición de reparar cosas en este mundo en el que todo se reemplaza tan fácilmente", señaló.

En su opinión, "Pasajeros" evoca de alguna manera el relato de Adán y Eva, y explora temas como el aislamiento y la culpa. "Esta película tiene romance, pero es también un poco la historia del origen del ser humano, habla de esa fe en que hay algo mayor del lugar en el que estás, que no podés controlar tu destino y que tenés que aceptar y seguir adelante, sin perder la fe que hay una razón para hacerlo", señaló.

Por su parte, el director Morten Tyldum llamó a la película "la historia de amor de esta generación". "Te reirás y llorarás y contendrás el aliento y estarás al borde de tu asiento. Te dará escalofríos. También te hará sonreír y reírte mucho. Queríamos una película lúdica", dijo Tyldum. "En este momento de secuelas y reinicios creo que es refrescante, que es una historia completamente original con dos de las mejores estrellas de cine del mundo. Estoy muy, muy feliz con la película", afirmó.

