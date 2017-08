Ya se puede exigir la comida no consumida en los restaurantes

Rosario es la primera ciudad del país donde pedir lo que sobra en el restaurante es un derecho. Y, para potenciar la idea de que los clientes pueden llevarse lo que no han consumido pero sí pagaron por ello, el municipio se reunió con los empresarios hoteleros gastronómicos con el objetivo de promover la adhesión de más locales a los 78 que se sumaron a esta movida.

Desde hace algunas semanas, desde la Secretaría de Ambiente y Espacio Público están visitando bares, pizzerías y restaurantes con el fin de informar acerca de la campaña. El puntapié fue por los paseos Pellegrini y Pichincha.

La pretensión es que cada local le ofrezca a sus comensales la opción de llevarse lo que no han consumido. Una forma de promoverlo ya comenzó con la entrega por parte del Ejecutivo de posavasos, stickers para las cartas, servilleteros e individuales de papel.

En la nueva hoja de ruta de los promotores están previstos el centro de bulevar Oroño, la franja ribereña de Oroño, Pellegrini y el río, la zona comercial de San Martín y los patios de comidas de los shoppings.

La movida de aprovechar la comida ya había arrancado en la etapa productiva, a través de convenios entre el municipio, el Mercado de Productores y el Banco de Alimentos de Rosario.

"Nos parece interesante esta propuesta también porque concientiza a la gente que puede llevarse lo que no come, ya sea para consumo propio o para darle a alguien que lo necesite. Si bien aún no es común por parte del cliente y la gente no se anima a pedirlo, vemos esto sumamente positivo", señaló ayer el presidente de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica (Aehgar), Rodrigo Pastor.

La secretaria de Ambiente y Espacio Público, Marina Borgatello, se mostró optimista ya que "a través de estas iniciativas se podrá evitar el desperdicio en distintas etapas de la producción y el consumo; esto también tiene un impacto en la generación de residuos de la ciudad".

A los locales que adhieran se les entregarán individuales de papel con la frase: "Si te sobra comida, pedila para llevar",

En la Argentina se desperdicia 1,5 millón de toneladas de alimentos por día. En Rosario, casi 200 toneladas diarias se arrojan a la basura. Es decir que una persona desperdicia más de un kilo de alimentos por semana.

Aporte al Banco de Alimentos

En el marco de su compromiso con los bancos de alimentos de todo el país, la firma Carrefour donó 1,6 millón de pesos al Banco de Alimentos Rosario (BAR), destinado a la construcción de la nueva sede ubicada en la calle Carriego.

Las instalaciones constan de oficinas, un sector de voluntariado donde se realiza la clasificación de los alimentos y el depósito con capacidad para almacenar aproximadamente 200.000 kilos entre alimentos secos, refrigerados y congelados.

BAR es una asociación civil sin fines de lucro que recupera alimentos que no pueden ser comercializados, pero sí son aptos para el consumo, y los distribuye de forma transparente y eficiente entre organizaciones que asisten a personas y familias de bajos recursos. BAR ya lleva distribuidos más de 3.000.000 de kilos de alimentos entre 37.000 beneficiarios.

Carrefour tiene un fuerte compromiso con estos bancos en 10 países, con la participación de más de 2.300 sucursales.