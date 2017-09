Ya hay un juez para desempatar sobre el descanso dominical

La Corte Suprema de Santa Fe definió ayer al juez que definirá la cuestión de fondo de la ley de descanso dominical, sancionada en 2014. El camarista, designado a través de un sorteo, ocupa el fuero Civil y Comercial de la capital provincial y votará para decidir si la reglamentación es o no constitucional.

Se trata del magistrado Abraham Luis Vargas, quien integra la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Santa Fe.

Vargas será el encargado de resolver los argumentos pertinentes para encontrarle una salida al conflicto entre las grandes cadenas de supermercados y la Asociación Empleados de Comercio (AEC) sobre la normativa sancionada en 2014, que prevé el cierre de negocios del rubro los domingos en aquellos casos en que su dimensión supere los 120 metros cuadrados.

La semana pasada, la Corte provincial hizo un último intento para acercar a las partes en una audiencia de conciliación. Sin embargo, esa reunión fue catalogada por el gremio mercantil como "un fracaso", ya que ninguno de los actores involucrados se movió de su postura.

El sorteo del juez se debe a que existe un empate en cuanto a las posiciones de los miembros de la Corte, que son seis. El presidente, Daniel Erbetta, junto a los miembros María Angélica Gastaldi y Eduardo Falistoco se pronunciaron a favor de la constitucionalidad de la norma, mientras que Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez y Mario Netri lo hicieron en contra.

En unos dos meses

Ahora, Vargas deberá dar su opinión al respecto en 60 o 70 días, tal como adelantó el presidente de la Corte.

No obstante, la AEC presentó el pasado lunes un escrito expresando la "objeción al procedimiento" del método de desempate.

El abogado del sindicato mercantil, Nicolás Mayoraz, dijo que la "objeción al procedimiento" se debe a que "la designación es improcedente, porque si hay un empate de jueces tiene que votar el presidente de la Corte para el desempate y no corresponde un sorteo de un juez".

"Entendemos que el artículo 14 de la ley orgánica que determina cuándo hay quórum y cuándo se logra mayoría dice que si hay empate, el voto del presidente es dirimente", precisó el profesional y sumó: "No dice que podrá ser dirimente o podrá votar doble. Si el voto del presidente no es dirimente, porque no alcanza mayoría, entonces sí se sortea un juez de cámara, hecho que nunca tuvimos en claro porque la Corte nunca aclaró en qué situación estábamos, si era un empate o si era una situación de falta de mayoría".

Luego, en un comunicado del gremio, se avanzó sobre la cuestión. "Concretamente, señalamos que el artículo 14º de la ley no establece un mecanismo de desempate que el presidente de la Corte pueda utilizar según su criterio en forma discrecional", se indicó en el escrito.

