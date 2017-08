Vecinos de barrio Alvear derrumbaron parte de un muro de la urbanización de UPCN

Un grupo de vecinos de barrio Alvear derrumbó anoche parte del muro de la urbanización{on de UPCN ubicada en un predio delimitado por las calles Ameghino, Constitución, Garibaldi y Castellanos.

"El cerco fue levantado por la empresa que construyó el barrio", afirmó en su momento a La Capital el delgado de UPCN Jorge Mosca, quien explicó que el paredón fue construido para evitar que las casas fueran usurpadas, tal y como había sucedido con parte del predio y que obligó a reducir drásticamente el plan original.

Pero anoche, un grupo de vecinos de barrio Alvear, se reunieron en asamblea y decidieron derribar parte del muro, sin que se registraran hechos de violencia.

En declaraciones al programa Zysman 830, Fernando Vergara, vecino del lugar, indicó que "debido a lo que ha pasado con los vecinos del barrio, que alegaban que nosotros que le robábamos los materiales. Pero nosotros somos mayormente trabajadores de la construcción. Nos hicieron el muro, pero últimamente volvieron a acusarnos de que nosotros les robábamos. No somos delincuentes. Somos familias con chicos pequeños y necesitamos acceso a la salita que está ubicada en Castellanos y Quintana, pero estaban los muros y la Municipalidad no daba respuestas para que se abrieran las calles".

Vergara comentó que anoche "en una reunión con los vecinos, decidimos tirarlo en una forma de protesta contra los vecinos de adentro. Incluso hay un vecino que siempre venía al choque con nosotros y que nos trataba muy mal en los medios cada vez que podía".

"Esto le va a servir también al barrio UPCN. No tiramos todo el muro, sólo se hizo un acceso para que haya una mejor circulación", aclaró el vecino.

Sobre cómo habían reaccionado los vecinos de la urbanización de UPCN al ver que derribaban el muro, Vergara contó que "no hubo enfrentamiento, no hubo violencia, no hubo situación de choque entre vecinos. Incluso algunos nos ayudaron porque para ellos es primordial que entren los servicios como taxis, o el Comando o un ambulancia, que no pueden ingresar porque están los muros".