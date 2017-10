Una tragedia sin datos

La Fiscalía Regional Rosario no recibió aún el informe sobre el caucho del neumático que estalló en un colectivo de Monticas y que terminó provocando un choque contra otra unidad de la misma firma. El episodio fue en la ruta 33 en febrero pasado, a la altura de Zavalla, y se registraron 13 muertos. Además, el hecho derivó en la caducidad de la concesión a la empresa. En julio pasado, el fiscal a cargo de la investigación, Walter Jurado, reconoció la falta de avances y de imputaciones y especuló que en un mes se conocería el resultado de la pericia. No obstante, esos datos aún no fueron remitidos al fiscal.