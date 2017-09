Una mujer denunció que un hombre en moto quiso secuestrar a su hija en pleno Arroyito

Una mujer denunció en la comisaría 9º que un hombre en moto intentó secuestrar a su hija de 6 años, quien se encontraba con su tía volviendo del colegio, en Silva y José Ingenieros, en el barrio de Arroyito. Desde la escuela ratificaron el hecho y aseguraron que hay hechos de inseguridad en el barrio.

En declaraciones a Zysman 830, Luján, tía de la pequeña en cuestión, contó lo que ocurrió: "Volvía con mi sobrinita a las 14.30, caminando, por calle Silva. Cuando estábamos a una cuadra de mi casa viene una moto, se sube a la vereda, me cruza la moto adelante y me dice que le dé a la nena".

Luján pensó que querían robarle por lo que le ofreció lo único que tenía a mano, la mochila de su sobrina. "Se levantó el visor del casco, y me repitió que le dé a la nena. Me la quiso manotear, no sé cómo hice para que no lo haga; empecé a los gritos y a correr", agregó.

A pesar de verlo en el momento que le reclamaba que le entreguen a su sobrina, Luján no pudo identificar al agresor, que actuó en soledad según las especificaciones de la mujer.

Por su parte, un directivo de la escuela Nº 116 Santiago del Estero, a la que concurre la menor, corroboró el hecho a La Capital y afirmó que hoy algunos padres se acercaron al establecimiento educativo, preocupados por la situación. "El hecho ocurrió fuera del horario escolar (los chicos salen a las 12.15) y a unas seis cuadras de la escuela", aseguró, y agregó que van a hablar "con la (Policía) Comunitaria para que puedan hacer el relevo en la zona y vamos a notificar que hay hechos de inseguridad en el barrio".