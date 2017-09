Una medida de fuerza de los médicos de Amra afecta al servicio de urgencias

Desde Amra señalaron que la medida se realiza "a raíz de la precaria situación" que atraviesan quienes se desempeñan en el SET, donde advierten que el vínculo "es en negro". Explican además que tampoco han percibido el salario de los meses de junio y julio.





"Se trata de un corte de quita de colaboración, porque es un servicio de urgencias. Hay un grupo de médicos contratados próximos a pasar a planta, pero ese próximo cada vez está más lejos. No se si por un tema administrativo, porque estamos en época de elecciones o por desidia, pero esta gente no pasa a planta, no se les renueva el contrato que tienen y están sin cobrar", explicó Eduardo Taboada, titular de Amra Santa Fe, a Zysman 830 de La Ocho.