Una jornada para acercar la economía y la ecología

Es hora de que la economía y la ecología se encuentren para darle forma a un sistema productivo sustentable que no sólo atienda las variables de los números, sino que también incorpore la dimensión ambiental y la social al balance final.

Así lo entienden los organizadores de las VIII Jornadas de Economía Ecológica que desde el lunes pasado y hasta mañana tiene lugar en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNR con un surtido de paneles y conferencias que buscan los puntos en común entre disciplinas que muchas veces se presentan como antagónicas.

"El espíritu de las jornadas es reflexionar sobre la teoría y la práctica entre estas dos disciplinas que a veces aparecen como una contradicción y encontrar propuestas superadoras" explicó Guillermo Peinado, de esa facultad y uno de los responsables de la actividad.

El grueso de las ponencias gira en torno a dos grandes ejes de debate: la sustentabilidad de los modelos de desarrollo frente al neoextractivismo, y la reprimarización de los países de la región tras el boom en los precios de los commodities y el nuevo rol de China como aspiradora de alimentos.

En Santa Fe, donde el modelo llamado "extractivista" (o de explotación de los recursos naturales) se cargó sobre sus espaldas el 82 por ciento de bosque nativo en 80 años, es un debate más vivo y actual que nunca.

Por eso, además de expositores académicos también participan organizaciones civiles como el grupo autoconvocado El Paraná No Se Toca, que mañana, a partir de las 9, explicará los alcances y la actualidad del proyecto sobre la ley de humedales, todavía cajoneada en el Congreso de la Nación.

Se trata de un escenario complejo que deja consecuencias en el terreno y que no logra ser explicado con los análisis económicos clásicos: "La economía sola no puede dar cuenta de lo que pasa, ya no funciona así" puntualizó Peinado, quien resaltó que la economía ecológica apunta a incorporar conocimiento de varias disciplinas para superar esos límites.

"Lo social aparece además de lo económico y de lo ambiental, y así como está el modelo no cierra en ninguna de esas tres dimensiones", consideró.

Para Peinado, "el neoliberalismo logró un gran triunfo en términos ideológicos, la lógica del individuo por sobre lo social está atravesando este período y además hay lobbys, porque este modelo no cierra a la sociedad pero sí a determinados actores".

