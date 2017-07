Una bolsa de trabajo recibió en dos días 3.500 currículum

La Asociación Casco Histórico de Rosario puso en funcionamiento el lunes pasado una bolsa de trabajo para poner en contacto a personas en busca de empleo y a comerciantes del centro. En un día y medio recibieron casi 3.500 currículum. "Muchos son de jubilados que buscan trabajo porque no les alcanza", dijo a LaCapital el presidente de la organización, Fabio Acosta.

La bolsa de trabajo comenzó a funcionar este lunes. "Pretendemos que sea un punto de encuentro entre la oferta y la demanda laboral", detalló Acosta. Funciona de lunes a viernes entre las 9 y las 20. Ayer a media tarde ya habían recibido 300 currículum vitae (CV) en papel y casi 3.200 por mail. "Esto evidencia que hay mucha necesidad de trabajo", remarcó.

Acosta sostuvo que no esperaban recibir tantas solicitudes tan poco tiempo. Los CV se reciben en una urna ubicada frente a la oficina de la Asociación Casco Histórico, en el entrepiso de la galería La Favorita (Sarmiento 846, local 0103); y a través del correo electrónico bolsadetrabajocascohistorico@gmail.com.

Primero se relevaron los CV recibidos en papel. De los 300, alrededor de 40 eran de jubilados que manifestaron no poder vivir sólo con lo que les ingresa por la jubilación y necesitan reforzarlo con algún trabajo. También detectaron a muchas mujeres amas de casa que ahora manifiestan no poder mantenerse con un único ingreso en el hogar. "Se trata de personas que no estaban en el mercado y que ahora necesitan ingresar", remarcó Acosta. Por mail, durante los primero dos días se recibieron cerca de 3.200 CV.

"La herramienta fue pensada para poner en contacto a las personas que están dejando CV en el centro de Rosario con empresarios, comerciantes y profesionales que están ofertando empleos", dijo el presidente de la organización. El rol de la Asociación, remarcan, se limita a acercar a las partes sin que se generen costos.

"Estamos mediando entre las dos partes. Hasta ayer nos contactaron 14 empresarios que necesitaban personal para consultar cómo funcionaba y los pusimos en contacto con personas de las características de las que buscaban. La selección, después, la hacen ellos", detalló. Y aclaró que si bien en principio la bolsa de trabajo era para la búsqueda de empleo en el radio comprendido entre Italia, San Lorenzo, Buenos Aires y Mendoza, están dispuestos a recibir a empresarios y comerciantes por fuera de esos límites.

Por la cantidad de CV que se habían recibido hasta ayer, desde la Asociación Casco Histórico decidieron solicitar a la intendenta Mónica Fein que declare la "emergencia laboral" en Rosario.

"Les vamos a pedir que pongan atención a esto que lo pongan en consideración y se ponga en contacto con el gobierno nacional para que disponga los recursos para solventar este problema. Hay que pensar en subsidios, en créditos blandos para las familias", sostuvo el presidente de la organización, quien detalló que la presentación se realizará hoy a las 8 en el Distrito Centro. El escrito llama a "realizar una convocatoria amplia a todas las fuerzas vivas de la ciudad para debatir soluciones a este problema, que se pensaba sólo exclusivo al sector metalmecánico o industrial, y que está alcanzando a otros sectores del mundo del trabajo como el comercio y los servicios".