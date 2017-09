Un taxista dio positivo de cocaína en un test de narcolemia en la zona sur

Un taxista dio positivo de cocaína esta noche luego de ser sometido a un test de narcolemia , tras una denuncia al 147 por conducción peligrosa. El vehículo fue remitido a la Dirección de Tránisto y puesto a disposición del Tribunal de Faltas.

"Recibimos una denuncia al 147 de un taxista que podría estar alcoholizado o narcotizado. Inmediatamente activamos el protocolo y comenzó la persecución con la policía motorizada y logramos detenerlo en Mister Ross al 1000", comentó Teresa Barbosa, jefa del operativo.

"Primero fue sometido a un control de alcoholemia que arrojó resultado negativo, pero cuando fue sometido al de narcolemia dio como resultado positivo de cocaína", explicó.

El vehículo -un Fiat Siena- fue remolcado y llevado en una grúa hasta la Dirección de Tránsito y puesto a disposición del Tribunal de Faltas, mientras que el conductor no fue demorado.

"No se trata de si es elevado o no el resultado del test de narcolemia, sino de si es positivo o negativo. Son drogas que no están permitidas por lo cual no importa la cantidad que tenga", contó el médico encargado del operativo en diálogo con Canal 5.