Un siniestro que expone la responsabilidad del Estado y del oligopolio de Flecha Bus

La sospecha ante los incendios repetidos quedó claramente planteada por el diputado provincial Carlos Del Frade, crítico no sólo de las responsabilidad empresaria en estos hechos, sino también del gobierno de la provincia. "El incendio pudo haber sido intencional, pero haya sido así o no, lo cierto es que el hecho favorece directamente a la empresa que tiene el seguro de esos colectivos y que no es otra que Flecha Bus, dueña de Monticas y uno de los oligopolios más grandes de la Argentina", detalló Del Frade.

El legislador recordó que justamente esa es la firma que "debió explicar el siniestro del 24 de febrero pasado, que se cobró la vida de 13 personas y nunca lo hizo", y destacó "la gran metáfora que significa que con este incendio los últimos colectivos de Monticas que quedaban se redujeron a cenizas".

Sin embargo, para Del Frade la responsabilidad empresaria no es la única.

El diputado por el Frente Social y Popular también apuntó al gobierno de la provincia que, "dicho entre la ironía y la incredulidad, mantiene en vigencia una ley de transporte de 1935, que tiene tantos años como el asesinato de Enzo Bordabehere en el Senado de la Nación".

Esa ley, consideró el legislador, "lo que único que hace es permitir que los oligopolios hagan lo que se les antoja sin mantener ningún tipo de discusión pública".

Es más, se quejó de "con la falta de discusión pública todo se resuelve en la «mesa chica» de los empresarios amigos" del gobierno, y puso como ejemplo, con nombre y apellido, a Agustín Bermúdez quien, tras el siniestro de febrero pasado y sin debate, le fue otorgado el corredor que hasta ese momento hacía Monticas.

El reclamo de Del Frade es que el Ejecutivo "abra el debate a los 19 departamentos sobre el servicio de transporte para dejar de garantizar el negocio de los empresarios y empezar a hacerlo con los derechos de los santafesinos, que siguen viajando mal, en asientos duros, con frecuencias difíciles y en unidades que no tienen baño".